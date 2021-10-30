Каждый пятый казахстанец едет учиться в российские вузы

Казахстанцы осваивают российские вузы: каждый пятый студент в России – из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным аналитиков, в рейтинге по качеству системы образования за 2020 год Казахстан занял лишь 62-е место среди 93.

Выше РК среди стран СНГ расположились в рейтинге Кыргызстан (55-е место) и Россия (36-е место).

В Международном рейтинге QS World University Rankings 2022, оценивающем более 1300 вузов мира, Казахстан представлен 14 вузами, а наиболее высокое место – лишь 175-е — у Казахского национального университета имени аль-Фараби (КазНУ). Таким образом, ни один вуз РК не вошел даже в первую сотню.

По данным Министерства науки и высшего образования России, в 2020 году в российских вузах обучалось более 281 тыс. иностранных студентов, среди которых каждый пятый – казахстанец (59,1 тыс. человек).

Тем временем инвестиции в основной капитал в сфере образования в Казахстане за январь-сентябрь 2021 года составили всего 146,9 млрд тг, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12%, – говорится в исследовании Ranking.kz.

Более половины инвестиций в основной капитал в сфере образования пришлось лишь на четыре региона:- Алматы (26,9 млрд тг) — Туркестанскую область (20,2 млрд тг) — Шымкент (18,5 млрд тг) — Алматинскую область (16,6 млрд тг)

Наименьшие объемы инвестиций в сфере образования приходятся на запад –- Западно-Казахстанскую (2,2 млрд тг), Актюбинскую (2,6 млрд тг) и Мангистаускую (3 млрд тг) области.

В региональном разрезе объем инвестиций в образование сократился за год в 12 из 17 регионов.

Стоит отметить, что сфера образования в стране лидирует по численности занятых: более 1 млн человек.

При этом объем инвестиций в основной капитал на одного работника в сфере образования – один из самых низких: лишь 61,3 тыс. тг за январь-июнь текущего года – меньше, чем за аналогичный период 2020-го (было 74,4 тыс. тг).

Среднемесячная номинальная заработная плата (СЗП) в секторе по итогам второго квартала текущего года составила 233,9 тыс. тг, покупательная способность СЗП увеличилась сразу на 18,1% за год.

В разрезе отраслей это один из самых высоких показателей роста покупательной способности, уступивший лишь показателю сферы здравоохранения и социальных услуг (25,6%), – заявили эксперты.

В то же время в сравнении с СЗП в целом по стране зарплаты в секторе все еще на 7% меньше.

Сфера образования уступает по СЗП таким отраслям, как финансовая и страховая деятельность (472,6 тыс. тг), профессиональная, научная и техническая деятельность (356,8 тыс. тг), строительство (294,9 тыс. тг) и т.д.

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