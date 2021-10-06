Каждый пятый наёмный работник в стране получает зарплату, не превышающую 90 тысяч тенге

36,9% наёмных работников в Казахстане получают заработную плату от 105 тысяч до 210 тысяч тенге, более четверти – от 45 тысяч до 105 тысяч тенге, сообщает Finprom.

Доля сотрудников, получающих заработную плату менее 45 тысяч тенге, согласно апрельскому обследованию Бюро нацстатистики, сократилась за год с 1,8% до 1,2% от общей численности работников.

Чуть более четверти сотрудников получают зарплату от 210 тысяч до 390 тысяч тенге, а свыше 390 тысяч тенге – всего 10,7% работников.

В обследовании приняли участие крупные компании страны и 30% малых и средних компаний.

В возрастной разбивке наибольшая среднемесячная заработная плата наблюдалась у работников в возрасте от 35 до 44 лет – 247,8 тысячи тенге. Далее идут сотрудники пенсионного возраста со средним окладом 237,7 тысячи тенге. Наименьшая среднемесячная заработная плата наблюдалась у тех, кто только начинает работать, то есть у сотрудников в возрасте от 16 до 24 лет – 150,2 тысячи тенге.

Самые высокие среднемесячные зарплаты у работников сферы финансовой и страховой деятельности: 394,3 тысячи тенге. Также немало зарабатывают сотрудники профессиональной, научной и технической сферы деятельности (344,6 тысячи тенге) и строительства (321,1 тысячи тенге).

Самые низкие средние зарплаты отмечены традиционно в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства (135,1 тысячи тенге). Невысоки показатели и в сегменте операций с недвижимым имуществом (141,8 тысячи тенге), и в сфере искусства, развлечений и отдыха (143,5 тысячи тенге).

Самые высокие среднемесячные заработные платы по должностям – у руководителей и госслужащих (372,1 тысячи тенге). На втором месте специалисты-профессионалы (258,7 тысячи тенге), далее – операторы производственного оборудования, сборщики и водители (199,3 тысячи тенге).

Самые низкие зарплаты получают неквалифицированные рабочие: 87,1 тысячи тенге. Также среди низкооплачиваемых – работники сферы услуг и продаж (115,4 тысячи тенге), фермеры и рабочие сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства (116,2 тысячи тенге).

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