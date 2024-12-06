Каждый пятый опрошенный казахстанец задумывается о переезде, сообщает Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE, передает агентство КазТАГ.

«С 13 по 24 ноября 2024 года Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE провело опрос граждан на тему «Отношение казахстанцев к проблеме утечки мозгов», — сообщили авторы.

За это время было опрошено 1100 человек в Астане, Алматы, Шымкенте и 17 областях Казахстана. В опросе приняли участие 47,4% мужчин и 52,6% женщин старше 18 лет.

Каждый пятый респондент (21%) задумывается о переезде из страны. Из них:

6,9% намерены уехать в ближайшие 2-3 года

5,6% планируют, но пока не имеют возможности для переезда

8,4% рассматривают возможность переезда при определенных обстоятельствах.

Выяснилось, что основные причины переезда из Казахстана – низкие доходы и отсутствие веры в позитивное будущее.

Аналитики указывают, что желание переехать в большей степени коррелирует с возрастом респондентов. Люди от 18 до 29 лет в совокупности около 25% задумываются о переезде, в то время как среди 30-летних этот показатель достигает почти 30%. Примечательно, что каждый десятый из второй возрастной категории имеет твердые намерения о переезде (10,7% – «планируют уехать в ближайшие 2-3 года»).

В чем причины эмиграции:

стремление к более высокой заработной плате (24,5%)

отсутствие перспектив для себя и своих детей (23,9%)

желание найти лучшую работу (14%).

«Молодые чаще мотивированы желанием получить качественное образование и иметь условия для саморазвития, в то время как средние и старшие возрастные группы заметно чаще указывают на отсутствие перспектив для себя и для своих детей», — отмечено в исследовании.

Наиболее привлекательные страны для эмиграции казахстанцев. Лидерами предпочтений стали США (7,7%), Россия (6,2%), страны Европы (5,1%), Турция (4,6%) и Канада (2,6%). При этом 35% респондентов указали, что для них нет стран, куда они хотели бы переехать.

Подавляющее большинство респондентов (83,7%) проживают в Казахстане с рождения, еще 9,3% живут в стране более 20 лет. Лишь 6,8% опрошенных проживают в РК менее 20 лет.

Согласно официальным данным за последние два года в Казахстане зафиксирована положительная динамика внешней миграции – в страну прибывает больше людей, чем выезжает. По данным Бюро национальной статистики, за первые три квартала 2024 года на постоянное место жительства в Казахстан переехали более 20 тыс. человек, тогда как страну покинули вдвое меньше – 10,2 тыс. человек. Однако положительное миграционное сальдо отражает лишь количественные, а не качественные показатели. Уровень образования и профессиональная квалификация мигрантов остаются ключевыми индикаторами анализа миграционных процессов.

Приводятся данные, что среди уехавших за границу значительную долю составляют специалисты с востребованными техническими специальностями (1,2 тыс. человек), экономисты (589 человек), педагоги (385 человек), архитекторы и строители (261 человек), а также юристы (170 человек).

Исследователи также обращают внимание, что характерно, что в вопросе прогнозирования тенденций внешней миграции большинство респондентов (39,2%) считают, что в ближайшие 3-5 лет отток квалифицированных специалистов из Казахстана будет увеличиваться. Противоположного мнения придерживаются 21,7% участников опроса, ожидая роста притока мигрантов в страну. Еще 18,7% полагают, что количество въезжающих и выезжающих будет примерно одинаковым, а 20,4% затруднились с ответом.

«Проблема «утечки мозгов» тесно связана с качеством жизни граждан и эффективностью государственного управления. Исследование DEMOSCOPE выявило не только высокий уровень миграционных настроений среди наиболее активных граждан, но и обозначило широкий спектр социально-экономических факторов, влияющих на решения потенциальных эмигрантов. Для снижения оттока квалифицированных специалистов требуется системный подход. Необходимо принимать меры по повышению экономического благосостояния граждан, улучшению качества образования, доступа к современной медицине и обеспечению безопасности. Анализ ситуации показывает, что без повышения качества государственного управления и целенаправленных мер поддержки профессиональных кадров, изменить тенденцию утечки мозгов из Казахстана будет крайне сложно», — говорится в заключении DEMOSCOPE.

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