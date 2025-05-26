Департамент государственных доходов по Мангистауской области напоминает, что при осуществлении наличных или безналичных расчетов за товары, работы и услуги продавец обязан использовать контрольно-кассовую машину (ККМ) и выдавать фискальный чек, который может быть выдан в бумажном или электронном виде.

Фискальный чек – юридический документ, подтверждающий факт покупки. С помощью чека можно возвратить или обменять товар в течение установленного законом срока, таким образом защитить свои права.

Что делать, если не выдают фискальный чек?

В случае невыдачи фискального чека граждане могут подать жалобу через официальный сервис e-Otinish в орган государственных доходов по месту нахождения налогоплательщика.

К жалобе необходимо приложить видеозапись – доказательство, точный адрес и время, наименование субъекта предпринимательства, информацию о приобретённом товаре, работе или услуге, при возможности и другие сведения.

За невыдачу фискального чека налогоплательщику впервые выносится предупреждение. При повторном нарушении в течении года применяются штрафы:

для нотариусов, частных судебных исполнителей и субъектов малого бизнеса – 20 МРП;

для субъектов среднего бизнеса – 30 МРП;

для субъектов крупного бизнеса – 40 МРП.

Также отсутствие ККМ при осуществлении деятельности является нарушением и впервые влечет предупреждение. При повторном нарушении в течении года предусмотрены штрафы:

для нотариусов, частных судебных исполнителей и субъектов малого бизнеса – 15 МРП;

для субъектов среднего бизнеса – 30 МРП;

для субъектов крупного бизнеса – 50 МРП.

Кроме того, в целях повышения налоговой культуры Комитет государственных доходов проводит две республиканские акции «Требуй чек – выиграй приз!» и «Байге», которые продлятся до конца 2025 года. Условия участия просты — необходимо отсканировать и зарегистрировать фискальные чеки в мобильном приложении «Amian». Каждый участник получает возможность выиграть ценные призы и денежный приз в размере 100 тысяч тенге. Чем больше чеков – тем больше шанс на выигрыш.