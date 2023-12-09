«Каждый получит по 150 000 тенге». В Казахстане распространяют сообщение о новогодней выплате

В Facebook распространяется пост с фотографией президента РК о том, что под конец года каждый казахстанец получит на карту выплату от 150 тысяч тенге.

Это фейк, сообщает stopfake_kz

На сайтах госорганов Казахстана, в том числе и на сайте президента РК akorda.kz, нет официальной информации о подобных выплатах. Ни о чем подобном не сообщалось и в средствах массовой информации.

Аккаунт под именем «Компенсационный центр», опубликовавший это сообщение, имеет все признаки фейковой страницы. В информации профиля указан контактный телефон с кодом +52. Это код Мексики. В качестве аватара использовано изображение герба Казахстана, но в ленте публикаций видно, что ранее вместо него использовали изображение герба Республики Беларусь.

Так действуют киберпреступники. Выплата компенсаций через одноименный центр — это старая мошенническая схема, о которой еще в 2020 году предупреждали казахстанцев эксперты Государственной технической службы РК KZ-CERT.

Таким образом, верить распространяемой информации не нужно.

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