Каждый третий платит больше 100 тысяч: страна в кредитах

В Казахстане около двух третей граждан пользуются кредитами или рассрочками, при этом значительная часть заемщиков ежемесячно тратит на выплаты свыше 100 тысяч тенге. Такие данные следуют из анализа финансовых тенденций на основе опросов Нацбанка.

Настроения ухудшились на фоне инфляции

За последние годы оценки материального положения казахстанцев заметно изменились. В 2023–2024 годах доля тех, кто положительно оценивал своё финансовое состояние, достигала 24–25%, а число негативных оценок снижалось до 20–22%.

Однако в 2025–2026 годах ситуация изменилась: на фоне инфляции доля позитивных ответов сократилась до 14–16%, а негативных — выросла до 27–29%. При этом около половины опрошенных заявляют, что их положение за год не изменилось.

Кредиты стали нормой

На фоне этих изменений кредиты и рассрочки стали привычной частью повседневной жизни. Если в 2016–2017 годах большинство казахстанцев обходились без займов (60–68%), то сегодня таких осталось лишь около 32–34%.

Таким образом, примерно две трети населения используют кредитные продукты.

Наибольшую долю занимают потребительские кредиты — 28–33%. Рассрочками пользуются около 22,6% граждан. Ипотека есть у 9,2% опрошенных, автокредиты — у 7,9%. Также заметную долю составляют микрозаймы — около 15%.

Сколько платят заемщики

Около 32,1% заемщиков ежемесячно выплачивают по кредитам более 100 тысяч тенге, что существенно влияет на структуру расходов домохозяйств.

Кредитование замедляется

В 2025 году спрос на кредиты начал снижаться. По данным аналитики, количество заявок сократилось на 13,7%. Наибольшее падение зафиксировано в сегменте беззалоговых потребительских займов — на 16,9%, которые ранее обеспечивали основной объём выдач.

В ипотечном кредитовании снижение оказалось ещё более заметным — с 37,2% до 24,5%.

Почему банки стали строже

Эксперты связывают изменения с ужесточением финансовых условий: ростом базовой ставки, удорожанием займов и более строгими требованиями к заемщикам. В результате круг одобряемых клиентов сократился.

Мнение эксперта

Финансист Арсен Темирбаев отмечает, что сам по себе высокий уровень кредитования не является проблемой.

«Кредиты — это нормальный финансовый инструмент, который позволяет распределять расходы. Важно не количество займов, а то, насколько взвешенно человек оценивает свои возможности», — подчеркнул он.

По его словам, основные риски возникают тогда, когда кредиты оформляются без расчёта финансовой нагрузки, что в дальнейшем может привести к росту просроченной задолженности.

