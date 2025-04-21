О необходимости создания государственного алиментного фонда и возможных альтернативных мерах по взысканию задолженности по алиментам спросил министр юстиции Ерлан Сарсембаев.

«К сожалению, те ценности, которые были ранее, присущи нашему народу. Они на сегодня утрачиваются и, как показывает статистика, к сожалению, каждый второй брак распадается. Соответственно, страдает семья и, прежде всего, дети. В этом плане сама по себе проблема действительно заслуживает отдельного внимания. Из общего объема, на который на сегодня следует обратить внимание, это 12 тыс. алиментнообязанных лиц, которые вошли в «красную» зону. По ним ведется точечная работа. Я имею ввиду со стороны частных судебных исполнителей и законодательном плане, те механизмы, которые предусмотрены, вплоть до административной и уголовной ответственности, они предусмотрены. Но мы понимаем, что это – не решение проблем. Это может сподвигнуть со стороны алиментнообязанных лиц определенные иждивенческие настроения, зная о том, что государство возьмет на свои плечи указанные расходы, их количество может кратно возрасти. И это тоже аргумент того, что на сегодня с этим фондом, с внедрением его, торопиться не стоит. Но, на самом деле, в моем понимании, надо все-таки искать возможности воспитательного процесса, повышения культуры, повышения сознания того, что семья – это не просто союз двух, это обязательство перед своими детьми, которые совершеннолетние граждане должны брать осознанно, осмысленно и понимать, что никто, кроме отца и матери, полноценно воспитать и содержать своих детей не сможет», — сообщил министру.

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