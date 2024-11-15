Каждый второй ребёнок с лишним весом: тревожный сигнал для Костаная

Елена Трофимчук уже шесть лет помогает женщинам вернуть стройность и здоровье. За это время нутрициолог помогла более 20 тысячам человек справиться с лишним весом. По её словам, проблема ожирения гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд, и напрямую связана с образом жизни.

Малоподвижность как главный фактор

90% её клиентов ведут малоподвижный образ жизни. Современные реалии — удалённая работа, офис, постоянное использование гаджетов — практически исключили активность из повседневности.

Как отмечает специалист, ситуацию усугубляют хронический стресс и нехватка сна. Всё это формирует неблагоприятный фон для набора веса.

Не диеты, а привычки

Главный принцип снижения веса, по словам нутрициолога, — не жёсткие диеты и дорогие продукты, а постепенное изменение привычек. Достаточно наладить режим сна, питание и начать двигаться — без строгих ограничений и давления на организм. Такой подход позволяет человеку не испытывать стресса и естественно прийти к более активному образу жизни.

При этом стремление похудеть «быстро» специалисты называют ошибочным. Именно такие методы чаще всего приводят к срывам и возвращению веса.

«Тихая эпидемия» среди детей

Ожирение сегодня — это не только эстетическая проблема, но и серьёзная угроза здоровью. Врачи называют происходящее «тихой эпидемией». Особенно тревожной остаётся ситуация среди детей.

По словам внештатного эндокринолога Костанайской области Бинура Каламбекова, каждый второй ребёнок в регионе имеет лишний вес.

Причины — в семье и питании

Специалисты подчёркивают: причины кроются как в наследственности, так и в образе жизни. Неправильное питание, избыток сладкого и фастфуда формируют проблему с раннего возраста.

Медики предупреждают, что последствия ожирения могут быть серьёзными — от сахарного диабета до сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому родителям советуют не поощрять детей едой, а чаще выбирать активные виды досуга.

Кредиты под контроль: кому теперь сложнее получить заем в Казахстане В Казахстане ужесточают правила выдачи потребительских кредитов и усиливают контроль за долговой нагрузкой граждан. Новые...

Мошенники нацелились на iPhone: приходят опасные письма Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам...

Не оставляйте без присмотра: в Костанае участились кражи велосипедов В Костанае участились случаи краж велосипедов. В полиции отмечают: злоумышленникам зачастую достаточно минимальной возможности, а...