Каждый выстрел отдается эхом во всем регионе — Токаев о пограничных спорах в ЦА

Казахстан готов оказать посильное содействие в решении вопросов делимитации границ государств Центральной Азии, заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, передает Tengrinews.kz.

Глава государства отметил, что лидеры государств должны сделать все возможное для максимального устранения все еще сохраняющихся факторов нестабильности в регионе.

«Каждый выстрел на межгосударственных границах отдается тяжелым эхом не только в вовлеченных странах, но и во всем регионе. Напротив, именно в нынешних кризисных условиях наши государства должны продемонстрировать пример цивилизованного, ответственного преодоления противоречий», — сказал он в ходе выступления на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

По опыту известно, что процесс юридического оформления границ весьма сложен и тернист, заметил Президент Казахстана.

«Разрешение спорных вопросов возможно исключительно мирным путем в духе подлинного добрососедства и уважения фундаментальных принципов международного права. Иной альтернативы не существует. Затягивание или игнорирование этого комплекса проблем чревато эскалацией и в конечном счете может свести на нет все усилия по развитию сотрудничества в Центральной Азии», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан, как единственное на постсоветском пространстве государство, осуществившее полную делимитацию своей протяженной границы, готов оказать посильное содействие в поиске взаимоприемлемых решений.