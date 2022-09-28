Казнет атакован хакерами — ГТС

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АО «Государственная техническая служба» (ГТС) сообщает, что на протяжении нескольких дней продолжаются кибератаки на казахстанский сегмент Интернета, передает Tengrinews.kz.
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«На протяжении нескольких дней продолжаются кибератаки на казахстанский сегмент Интернета. Целевые кибератаки направлены как на государственные органы страны, так и на инфраструктуру Казнета. Из-за кибератак наблюдается задержка соединения интернета», — говорится в сообщении.
АО «ГТС» предполагает, что продолжительные кибератаки связаны с происходящими общественными событиями в стране и мире.
«Если вы столкнулись с инцидентом информационной безопасности, просим сообщать нашим специалистам по бесплатному номеру 1400 (круглосуточно) или отправить заявку в Telegram-чат«, — добавили в ГТС.
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