Казтехносвязь — ваш партнер в сфере телекоммуникаций и IT-услуг в Казахстане

ТОО «Казтехносвязь» (KTS) — казахстанская компания, основанная в 2014 году, которая начинала как стартап, а сегодня является одним из лидеров на рынке телекоммуникационных и IT-услуг.

В течение 10 лет KTS успешно предоставляет высококачественные решения в области корпоративной связи, информационных технологий и безопасности. Деятельность компании охватывает широкий спектр услуг, включая IP-телефонию, виртуальные АТС, IT-аутсорсинг, построение сетей и техническую поддержку крупных проектов 24/7. Сегодня услуги Виртуальной АТС доступны с нумерацией в 18 городах Казахстана.

Основная миссия и ценности: обеспечение клиентов качественными решениями и инновационными продуктами, сделать сложные технические сервисы эффективными, доступными и понятными для каждого клиента.

ТОО «Казтехносвязь» стремится к тому, чтобы клиенты могли сосредоточиться на своем бизнесе, а не на технических деталях, связанных с обеспечением связи и информационной безопасности. Основные ценности KTS — это надежность, доступность и простота использования, которые обеспечивают гибкость и масштабируемость каждого решения.

Продукты и услуги

KTS предлагает обширный ассортимент продуктов и услуг, направленных на удовлетворение потребностей современного бизнеса:

Программное обеспечение . Разработка и внедрение ПО, адаптированное под специфические задачи клиентов.

. Разработка и внедрение ПО, адаптированное под специфические задачи клиентов. IT-решения . IT-аутсорсинг, построение сетей и системы безопасности.

. IT-аутсорсинг, построение сетей и системы безопасности. Облачные технологии . Виртуальная АТС от KTS позволяет работать вашей команде из любого места, предлагая функции записи и статистики звонков, CRM интеграцию и схемы распределения звонков.

. Виртуальная АТС от KTS позволяет работать вашей команде из любого места, предлагая функции записи и статистики звонков, CRM интеграцию и схемы распределения звонков. Системы безопасности. Обеспечение надежной защиты данных и сетей, помогая клиентам минимизировать риски киберугроз.

Преимущества KTS заключаются в возможности кастомизации решений компании, их высокой производительности и интеграции с существующими бизнес-процессами.

ТОО «Казтехносвязь» предлагает эксклюзивные коммуникационные решения, которые помогают клиентам быть на шаг впереди в своих отраслях.

Рынок и целевая аудитория

KTS обслуживает широкий спектр клиентов, включая сегменты B2B, B2C, государственные учреждения и корпоративных клиентов.

Наш опыт работы с крупными клиентами позволяет нам интегрировать наши решения в любые бизнес-процессы, обеспечивая максимальную эффективность и отдачу от инвестиций.

Для каждого сегмента компания предлагает индивидуальный подход, учитывая специфику и задачи бизнеса. Наши решения адаптируются под потребности клиентов, что делает их идеальными для бизнеса любых масштабов, а также крупных предприятий и государственных организаций, которые требуют максимальной надежности и эффективности в вопросах коммуникации и связи.

Качество и инновации

ТОО «Казтехносвязь» отдает предпочтение передовым решениям: постоянно внедряет инновационные технологии, обновляет и оптимизирует свои продукты, чтобы оставаться на первых позициях технического прогресса.

KTS гарантирует высокое качество и надежность своих услуг. Значимые показатели качества подтверждены многолетним опытом, сертификатами и партнерством с мировыми лидерами отрасли. Наши клиенты могут быть уверены в том, что получают только лучший продукт и сервис из возможных на современном рынке.

Социальная ответственность и устойчивое развитие

KTS активно участвует в проектах социальной ответственности, поддерживая образовательные программы и стартапы, а также развивая экологически чистые технологии.

Компания стремится внести свой вклад в устойчивое развитие, предлагая решения, которые минимизируют воздействие на окружающую среду и способствуют развитию инновационных проектов в Казахстане.

Партнеры и достижения

KTS гордится сотрудничеством с крупными мировыми и местными брендами, которые доверяют нам реализацию своих технологических проектов.

Достижения компании включают успешные проекты, награды и признания на международном уровне, а также активное участие в конференциях и выставках, что подтверждает наш статус лидера в сфере телекоммуникаций и IT-услуг.

ТОО «Казтехносвязь» — ваш надежный партнер в мире связи, технологий и сервисов. Компания предоставляет решения, которые позволяют вашему бизнесу расти и развиваться, делая сложные технические задачи простыми и доступными, совершенствует клиентский сервис, позволяя снижать затраты на связь.

С KTS вы всегда будете уверены в качестве и надежности своих технологических партнеров, а связь в вашем офисе будет отменной без дополнительных ресурсов с вашей стороны!

Партнёрский материал

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