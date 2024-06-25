«Казтелерадио» обращается к казахстанцам

Информацию распространила служба безопасности АО «Казтелерадио».

По данным компании, участились случаи звонков и сообщений от неизвестных номеров и сайтов, которые представляются от имени руководства АО «Казтелерадио» или работников вышестоящих государственных органов.

«Призываем всех сотрудников и партнёров компании к бдительности и ответственности. Пожалуйста, не отвечайте на сообщения или звонки от неизвестных номеров, представляющихся руководителями Общества. Не отправляйте конфиденциальные данные, документы или денежные средства по запросам, поступающим предположительно от руководства Общества или работников вышестоящих государственных органов (министерство), без предварительного согласования по личной беседе через личные известные номера», — говорится в сообщении.

В случае получения подобных сообщений и звонков просим заблокировать номер и сообщить об этом в Службу безопасности Общества по следующему контактному номеру: 8(727)2444500, вн. 1160.

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