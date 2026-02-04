АО Казтелерадио уведомляет о проведении плановых профилактических работ на оборудовании национального спутникового, эфирного цифрового и аналогового телерадиовещания, а также на сетях передачи данных.

Когда пройдут профилактические работы

Работы запланированы на 5 февраля 2026 года и будут проводиться с 03:00 до 17:00 часов в соответствии с утверждённым графиком.

Какие услуги могут быть временно недоступны

На период проведения работ возможны кратковременные перерывы в предоставлении услуг спутникового телевидения OTAU TV, эфирного цифрового и аналогового телерадиовещания, а также в передаче данных и услугах телефонии.

Обращение к абонентам

АО «Казтелерадио» приносит извинения за возможные временные неудобства и благодарит абонентов за понимание.

