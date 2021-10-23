KEGOC: Осенью и зимой ожидается дефицит электроэнергии

В осенне-зимний период в Казахстане ожидается дефицит электроэнергии. По прогнозам он составит 1000 МВт, сообщает Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (KEGOC), передает informburo.kz

В компании рассказали, что дефицит связан с резким ростом потребления электроэнергии при цифровом майнинге (более 1000 МВт), а также повышенной аварийностью на электростанциях.

«Дефицит на текущий момент в часы максимальных нагрузок в отдельные часы достигает 1500 МВт. При этом для снижения рисков по ограничению потребления электроэнергии для населения новыми поправками в нормативно-правовые акты РК предусматривается первоочередное ограничение потребителей, осуществляющих цифровой майнинг», – сообщили в АО KEGOC.

В компании также объяснили, что электричество отключают не в целях экономии. Это делается для соблюдения баланса мощности, обеспечения надёжной работы, а также предотвращения аварийных ситуаций, связанных с перегрузом транзитных линий электропередачи.

При этом важные социальные объекты, такие как больницы, относятся к первой категории электроснабжения. В связи с этим они должны иметь независимые резервные источники электроснабжения. В KEGOC подчеркнули, что больницы не подлежат отключению ни при каких обстоятельствах.

К сетям компании объекты социально-культурного назначения и рядовые потребители не подключены. Электроэнергию им поставляют региональные электросетевые компании, которые не входят в структуру активов АО «KEGOC».

«Компании сами распределяют поступающую к ним электроэнергию и определяют адресность ввода ограничений по потребителям», – пояснили в АО.

Компания KEGOC ранее опровергла информацию о том, что в сёлах Жамбылской области в пиковые часы нагрузки (с 19.00 до 22.00) отключают электричество.

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