КФГД снизил максимальную ставку по годовым срочным депозитам на февраль

Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по тенговым депозитам на февраль 2020 года, сообщает пресс-служба фонда.

По сравнению со ставками на январь, вслед за ставками на рынке, изменения произошли по срочным депозитам на 12 месяцев – они уменьшились на 0,4 процентных пункта: с 11,1% до 10,7% по депозитам с правом пополнения, с 11,6 до 11,2% – без пополнения.

С сентября 2019 года максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по срочным и сберегательным вкладам в тенге рассчитываются на основании рыночных трендов – снижение или повышение ставок формирует банковский сектор.

По остальным депозитам в национальной валюте максимальные рекомендованные ставки вознаграждения сохранились на прежнем уровне.