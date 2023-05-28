КГД: До 1 июня юрлицам необходимо перепрограммировать кассовые аппараты

Всем индивидуальным предпринимателям и юрлицам, которые применяют контрольно-кассовые машины (ККМ) с функцией фиксации и передачи данных, необходимо перепрограммировать их на протокол версии 2.0.2, напомнили в Комитете госдоходов, передает informburo.kz

«КГД для поддержки и развития предпринимательства, а также защиты прав потребителей совместно с операторами фискальных данных, производителями и поставщиками контрольно-кассовых машин создали протокол передачи данных с онлайн ККМ на сервера операторов фискальных данных (АО «Казахтелеком», АО «Транстелеком», АО «Jusan Mobile», ТОО «КаР-Тел») версии 2.0.2″, – отметили в комитете.

Также КГД перечислил преимущества нового протокола, среди них:

Возможность в фискальном чеке по требованию клиента отражения ИИН/БИН покупателя. Если отразили ИИН или БИН в чеке покупателя, то такой чек для неплательщиков НДС по сделкам, превышающей 1000 МРП, будет являться подтверждающим документом для вычета КПН вместо электронной счёт-фактуры.

Добавлен новый тип платежа – мобильный платёж.

Возможность отображения наименование товара.

С 1 июня начнут версию 1.2.3 начнут блокировать. Затем 72 часа касса проработает в автономном режиме, а после и вовсе перестанет передавать данные оператору.

По всем вопросам необходимо обращаться по следующим номерам:

АО «Казахтелеком» – 8 (800) 080-00-51, 8 (727) 259-00-51, 8 (7172) 59-00-51;

АО «Транстелеком» – 8 (7172) 647-647 или 1702;

АО «Jusan Mobile» – 8 (7272) 377-777

ТОО «КаР-Тел» – 8 (727) 321-03-03, 8 (7172) 738-383 или 2106.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.