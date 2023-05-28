КГД: До 1 июня юрлицам необходимо перепрограммировать кассовые аппараты

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Всем индивидуальным предпринимателям и юрлицам, которые применяют контрольно-кассовые машины (ККМ) с функцией фиксации и передачи данных, необходимо перепрограммировать их на протокол версии 2.0.2, напомнили в Комитете госдоходов, передает informburo.kz
«КГД для поддержки и развития предпринимательства, а также защиты прав потребителей совместно с операторами фискальных данных, производителями и поставщиками контрольно-кассовых машин создали протокол передачи данных с онлайн ККМ на сервера операторов фискальных данных (АО «Казахтелеком», АО «Транстелеком», АО «Jusan Mobile», ТОО «КаР-Тел») версии 2.0.2″, – отметили в комитете.
Также КГД перечислил преимущества нового протокола, среди них:
- Возможность в фискальном чеке по требованию клиента отражения ИИН/БИН покупателя. Если отразили ИИН или БИН в чеке покупателя, то такой чек для неплательщиков НДС по сделкам, превышающей 1000 МРП, будет являться подтверждающим документом для вычета КПН вместо электронной счёт-фактуры.
- Добавлен новый тип платежа – мобильный платёж.
- Возможность отображения наименование товара.
С 1 июня начнут версию 1.2.3 начнут блокировать. Затем 72 часа касса проработает в автономном режиме, а после и вовсе перестанет передавать данные оператору.
По всем вопросам необходимо обращаться по следующим номерам:
- АО «Казахтелеком» – 8 (800) 080-00-51, 8 (727) 259-00-51, 8 (7172) 59-00-51;
- АО «Транстелеком» – 8 (7172) 647-647 или 1702;
- АО «Jusan Mobile» – 8 (7272) 377-777
- ТОО «КаР-Тел» – 8 (727) 321-03-03, 8 (7172) 738-383 или 2106.