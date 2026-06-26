КГД начал рассылку уведомлений казахстанцам с подозрительными денежными поступлениями





Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана начал рассылку информационных писем физическим лицам, по банковским операциям которых за первый квартал 2026 года выявлены признаки получения доходов от предпринимательской деятельности.

Уведомления получают граждане, у которых одновременно выявлены три признака:

в течение каждого из трех последовательных месяцев на личный банковский счет поступали переводы от 100 и более разных лиц;

счет не предназначен для ведения предпринимательской деятельности;

общая сумма поступлений за этот период превысила 12 минимальных заработных плат.

В КГД подчеркивают, что получение такого письма не означает привлечение к ответственности. Оно носит информационно-разъяснительный характер и дает возможность самостоятельно привести свою деятельность в соответствие с требованиями налогового законодательства.

Если гражданин действительно занимается предпринимательской деятельностью, ему необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (если этого еще не сделано), задекларировать полученные доходы и исполнить налоговые обязательства.

Для физических лиц, не зарегистрированных как ИП, либо применяющих специальный налоговый режим для самозанятых (по суммам, на которые не были сформированы чеки), доход необходимо будет отразить в декларации о доходах и имуществе за 2026 год. Подать ее нужно с 1 января по 15 сентября 2027 года, а уплатить налог — до 25 сентября 2027 года.

Для индивидуальных предпринимателей сроки зависят от применяемого налогового режима. При общеустановленном режиме декларация подается до 31 марта 2027 года, при упрощенной декларации — с 1 июля по 15 августа 2026 года.

Если полученные переводы не связаны с предпринимательской деятельностью или возникли вопросы по полученному письму, в КГД рекомендуют обратиться за разъяснениями в контакт-центр 1414 или в органы государственных доходов.

В комитете также напомнили, что своевременное исполнение налоговых обязательств позволит избежать дальнейших процедур налогового администрирования. В противном случае налогоплательщику будет направлено уведомление о выявленных расхождениях по результатам камерального контроля.

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