С 1 января 2026 года в Казахстане вступил в силу новый Налоговый кодекс. Как сообщили в Комитете государственных доходов, документом предусмотрены три специальных налоговых режима (СНР): для самозанятых, на основе упрощённой декларации и для крестьянских (фермерских) хозяйств.

СНР для самозанятых

Данный режим предназначен для физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и не использующих наёмный труд. Обязательным условием является осуществление одного или нескольких видов деятельности, утверждённых Правительством РК.

Перечень включает 40 видов деятельности, среди которых услуги такси, доставка готовой пищи, курьерская деятельность, парикмахерские услуги и другие.

Индивидуальные предприниматели, применявшие в 2025 году СНР на основе патента или специального мобильного приложения, для перехода на режим для самозанятых должны с 1 января по 28 февраля 2026 года сняться с учёта в качестве ИП. В случае непредставления уведомления или неснятия с учёта налоговые органы 1 марта 2026 года снимут таких ИП с учёта самостоятельно, при этом датой снятия будет считаться 1 января 2026 года.

Применение СНР для самозанятых признаётся в том месяце, в котором был сформирован чек в специальном мобильном приложении.

СНР на основе упрощённой декларации

На данный режим могут перейти все налогоплательщики, соответствующие условиям его применения, включая тех, кто в 2025 году использовал упрощённую декларацию, фиксированный вычет или розничный налог.

Для перехода необходимо с 1 января по 28 февраля 2026 года подать уведомление о применяемом режиме налогообложения с отметкой о переходе на СНР на основе упрощённой декларации. В этом случае датой начала применения режима будет 1 января 2026 года.

Также право на переход имеют налогоплательщики, применявшие в 2025 году общеустановленный порядок налогообложения, в том числе перешедшие на него в конце года из-за несоответствия условиям СНР, при соблюдении установленных требований.

Что будет при отсутствии уведомления

В Комитете государственных доходов напомнили, что налогоплательщики, не подавшие уведомление о применяемом режиме налогообложения, 1 марта 2026 года будут автоматически переведены на общеустановленный порядок налогообложения. При этом датой начала его применения будет считаться 1 января 2026 года.

Рекомендация налогоплательщикам

В ведомстве призвали предпринимателей и физических лиц, применяющих специальные налоговые режимы, заранее определиться с выбором наиболее подходящего режима для дальнейшего ведения деятельности.

