Данные о казахстанцах с оборотом по счёту свыше 2 млн тенге будут передаваться в Комитет госдоходов (КГД) лишь при одновременном выполнении двух условий: более 100 переводов от разных лиц и суммарный оборот свыше 2 млн тенге. Об этом сообщил зампред Нацбанка Берик Шолпанкулов, передаёт LS.

По его словам, банковская тайна сохраняется: в КГД направляется ограниченный объём сведений — только для проверки, ведёт ли человек незарегистрированную предпринимательскую деятельность и каковы источники поступлений. Если указанные критерии не соблюдены, информация о физлицах не раскрывается.

Шолпанкулов напомнил, что при обсуждении нового Налогового кодекса основной акцент делался на недопущении раскрытия персональных данных. В итоге КГД предложил альтернативный механизм, нацеленный на выявление скрытого бизнеса у граждан, не оформленных как ИП или ТОО.

