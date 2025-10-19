Данные о казахстанцах с оборотом по счёту свыше 2 млн тенге будут передаваться в Комитет госдоходов (КГД) лишь при одновременном выполнении двух условий: более 100 переводов от разных лиц и суммарный оборот свыше 2 млн тенге. Об этом сообщил зампред Нацбанка Берик Шолпанкулов, передаёт LS.
По его словам, банковская тайна сохраняется: в КГД направляется ограниченный объём сведений — только для проверки, ведёт ли человек незарегистрированную предпринимательскую деятельность и каковы источники поступлений. Если указанные критерии не соблюдены, информация о физлицах не раскрывается.
Шолпанкулов напомнил, что при обсуждении нового Налогового кодекса основной акцент делался на недопущении раскрытия персональных данных. В итоге КГД предложил альтернативный механизм, нацеленный на выявление скрытого бизнеса у граждан, не оформленных как ИП или ТОО.
