КГУ и КГПУ объединились. Административный состав урежут вдвое

Объединение костанайских университетов КГУ и КГПУ произошло. Теперь новый региональный вуз ждет ряд преобразований. По большей части они коснутся состава сотрудников. Административно-хозяйственный штат урежут вдвое, передает alau.kz

КГУ и КГПУ объединились. Государственную регистрацию новое учебное заведение прошло 8 июля. Теперь это Костанайский региональный университет имени Ахмета Байтурсынова. Остается уладить лишь некоторые бумажные нюансы и официально объявить ректора объединенного вуза. Пока весь управляющий состав университетов остается при своих должностях. Но совсем скоро его ждут серьезные изменения.

«Путем слияния в первую очередь сократится административный состав. Было два юр.лица, и соответственно был штат административно-управленческого персонала. Теперь будет одно юр.лицо и будет один административно-управленческий персонал. Будет сокращение именно в администрации. Можно смело говорить, что будет 50 процентов сокращение»,- сообщила ректор КГУ им. А.Байтурсынова Алма Дощанова.

Отбор тех, кто останется работать в региональном вузе, проведут на конкурсной основе. Причем участвовать в конкурсе смогут и те, кто занимает должность сейчас, и новые кандидаты. Затронет это дублирующие друг друга отделы университетов. А вот сокращений среди преподавателей обещают не проводить. Кроме того, обещают, что им увеличат зарплату на 30-40 процентов. Такая возможность появилась за счет увеличенной стоимости гранта. Она выросла в 2 раза. Теперь деньги, которые государство выделяет на бюджетные места, должны вложить в заработную плату сотрудников. А вот касательно оплаты студентов за учебу на коммерческой основе, то здесь больших изменений произойти не должно.

«Мы посмотрели и увеличили для студентов первого курса не более, чем на 8 процентов. Если раньше они платили 340, то мы планируем, что это будет не более 400, может быть. Но это не окончательно. После сводного баланса двух университетов мы посмотрим всю нашу расходную часть, доходную часть и выйдем на социальную траекторию, учитывая реальное положение материальное родителей и наших студентов»,- сказала Алма Дощанова.

Для студентов остальных курсов изменение оплаты должно происходить только с учетом инфляции, так как договора у них уже заключены и стоимость обучения в них оговорена. Новый статус вуза даст студентам и новые возможности в обучении. Часть лекций для них могут проводить иностранные преподаватели в онлайн-режиме.

«Мы уже в расписании в формате онлайн-подключения любого профессора из топовых университетов по профилям подготовки мы уже планируем в начале 2020-2021 учебного года такие программы. Это и есть обновление. Не только соответствие внутреннему рынку труда, речь идет о глобализации»,- поделилась Алма Дощанова.

По замыслу такой шаг должен приблизить костанайский вуз к мировому уровню. Чтобы этот путь преодолеть быстрее, университет намерен пригласить на работу топ-менеджера одного из европейских или восточных вузов.

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