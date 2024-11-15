Работу образовательной платформы BilimClass восстановили. Об этом сообщили в компании по состоянию на 09:00 29 ноября 2026 года.

По данным проверки, во время кибератаки злоумышленники получили доступ к сервису перевода текста и изменили названия некоторых учебных предметов. Их действия оперативно остановили.

В BilimClass заявили, что временный ограниченный доступ не повлиял на пользовательские данные — они находятся под защитой. Проверка продолжается, о её результатах обещают сообщить дополнительно.

В компании принесли извинения пользователям и напомнили, что по вопросам можно обратиться в службу поддержки.

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