На востоке и юге Костанайской области 29 ноября пройдёт снег, возможна низовая метель. На западе и севере ожидается небольшой снег, ночью и утром в этих районах местами туман.
Ветер северо-западный, 9–14 метров в секунду. На востоке и юге порывы могут достигать 15–20 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит 6–11 градусов мороза, на западе и севере — до 14 градусов. Днём ожидается 4–9 градусов мороза.
В Костанае будет переменная облачность, ночью — небольшой снег. Ветер северо-западный, 9–14 метров в секунду. Температура ночью — 8–10 градусов мороза, днём — 5–7 градусов ниже нуля.
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