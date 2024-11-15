Курултай 25 ноября одобрил в первом чтении два законопроекта по энергосбережению. Для малого бизнеса предлагают ввести штрафы за превышение норм энергопотребления, а для среднего и крупного — повысить их. Ещё одна поправка касается счётчиков, которые передают показания дистанционно, сообщает Zakon.kz

Как изменятся штрафы для бизнеса

Сейчас за превышение нормативов энергопотребления малому бизнесу выносят предупреждение. Для среднего бизнеса штраф составляет 3%, для крупного — 10% от стоимости энергоресурсов, использованных сверх нормы.

По данным Zakon.kz, поправками предлагают установить для малого, среднего и крупного бизнеса штраф в размере 50% от стоимости энергоресурсов, использованных сверх норматива. При повторном нарушении в течение года он составит 100% .

Также предлагается ввести штрафы за невыполнение требований по снижению энергопотребления по итогам энергоаудита. Для малого бизнеса штраф составит 100 МРП, для среднего — 500 МРП, для крупного — 1000 МРП.

Что изменится для жителей

Законопроект предусматривает установку счётчиков с дистанционной передачей показаний. Требование касается приборов учёта энергоресурсов и воды. Если поправки примут в предложенной редакции, при плановой замене счётчика нужно будет установить модель с дистанционной передачей данных. Такими приборами также должны будут оснащать новые объекты перед вводом в эксплуатацию.

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