Министерство внутренних дел Казахстана усилило профилактическую работу в высших учебных заведениях. Особое внимание уделяют предупреждению насилия, вымогательства, травли и других правонарушений, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Куралай Карина, с начала учебного года правоохранители пресекли 566 нарушений. Среди них — 23 случая мелкого хулиганства, 211 фактов курения в запрещённых местах и 234 нарушения миграционного законодательства.

За студенческими общежитиями закрепили сотрудников полиции. Усилены меры безопасности и пропускной режим, проводится индивидуальная профилактическая работа. Также организовали 207 мероприятий: встречи со студентами и преподавателями, лекции, беседы и круглые столы.

В МВД подчеркнули, что администрации вузов не должны скрывать случаи насилия или игнорировать жалобы студентов. Тех, кто столкнулся с угрозами, вымогательством или другими противоправными действиями, призвали незамедлительно обращаться в полицию.

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