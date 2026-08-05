Центральная избирательная комиссия опубликовала первые данные о явке на выборах депутатов маслихатов. По состоянию на 10:00 по республике проголосовали 12,31% избирателей, включённых в списки, сообщает Zakon.kz.
В Костанайской области явка составила 9,75%. Это один из самых низких показателей среди регионов. Ниже он только в Алматы — 6,41%. Самая высокая явка зафиксирована в Актюбинской области — 16,49%, а также в Кызылординской области — 16,33%.
Данные представлены территориальными избирательными комиссиями.
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