Центральная избирательная комиссия опубликовала первые данные о явке на выборах депутатов маслихатов. По состоянию на 10:00 по республике проголосовали 12,31% избирателей, включённых в списки, сообщает Zakon.kz.

В Костанайской области явка составила 9,75%. Это один из самых низких показателей среди регионов. Ниже он только в Алматы — 6,41%. Самая высокая явка зафиксирована в Актюбинской области — 16,49%, а также в Кызылординской области — 16,33%.

Данные представлены территориальными избирательными комиссиями.

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