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Киберполицейские вышли во дворы Костаная, чтобы предупредить жителей о мошенниках

— Сегодня, 15:48
Изображение для новости: Киберполицейские вышли во дворы Костаная, чтобы предупредить жителей о мошенниках

Сгенерировано ИИ


Жителям одного из костанайских дворов рассказали, как действуют интернет-мошенники. Киберполицейские разъяснили основные схемы аферистов и раздали информационные буклеты с рекомендациями по защите от преступников.

Встреча прошла в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасный дом», которое проводится по всему Казахстану. Его цель — повышение безопасности граждан, предупреждение правонарушений и устранение факторов, угрожающих жизни, здоровью и имуществу жителей.

С жителями также встретился заместитель начальника Управления полиции Костаная Марат Сахратов. Все поступившие обращения взяты на контроль для дальнейшего принятия мер.

Как отметили полицейские, одна из основных задач мероприятия — не только выявить проблемы, но и добиться их фактического устранения.



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