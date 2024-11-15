Киберполицейские вышли во дворы Костаная, чтобы предупредить жителей о мошенниках

Жителям одного из костанайских дворов рассказали, как действуют интернет-мошенники. Киберполицейские разъяснили основные схемы аферистов и раздали информационные буклеты с рекомендациями по защите от преступников.
Встреча прошла в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасный дом», которое проводится по всему Казахстану. Его цель — повышение безопасности граждан, предупреждение правонарушений и устранение факторов, угрожающих жизни, здоровью и имуществу жителей.
С жителями также встретился заместитель начальника Управления полиции Костаная Марат Сахратов. Все поступившие обращения взяты на контроль для дальнейшего принятия мер.
Как отметили полицейские, одна из основных задач мероприятия — не только выявить проблемы, но и добиться их фактического устранения.
За серию краж в Аулиеколе мужчину приговорили к 3,5 года лишения свободы
Счёт арестован — на что жить? В РК предложили защитить часть денег должников: ограничения затронули более 1,5 миллиона человек
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.