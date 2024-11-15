Киберполицейские вышли во дворы Костаная, чтобы предупредить жителей о мошенниках





Жителям одного из костанайских дворов рассказали, как действуют интернет-мошенники. Киберполицейские разъяснили основные схемы аферистов и раздали информационные буклеты с рекомендациями по защите от преступников.

Встреча прошла в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасный дом», которое проводится по всему Казахстану. Его цель — повышение безопасности граждан, предупреждение правонарушений и устранение факторов, угрожающих жизни, здоровью и имуществу жителей.

С жителями также встретился заместитель начальника Управления полиции Костаная Марат Сахратов. Все поступившие обращения взяты на контроль для дальнейшего принятия мер.

Как отметили полицейские, одна из основных задач мероприятия — не только выявить проблемы, но и добиться их фактического устранения.