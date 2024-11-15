Киберпреступность меняет тактику: новые схемы раскрыты

17 апреля под председательством Генерального прокурора РК Берик Асылов состоялось заседание Координационного совета по вопросам законности, правопорядка и противодействия преступности. Основной темой стала эффективность мер по борьбе с киберпреступлениями.
В обсуждении приняли участие представители Администрации Президента, депутаты Парламента, руководители правоохранительных и специальных органов, профильных министерств, а также финансовые организации, операторы связи и онлайн-платформы.
Снижение преступности и новые меры
По итогам первых месяцев года в стране зафиксировано снижение киберпреступлений на 15,1% — с 6 216 до 5 275 случаев.
Положительная динамика стала результатом скоординированной работы госорганов и реализации поручений Президента Касым-Жомарт Токаев по переходу от реактивного к проактивному реагированию на угрозы.
В числе принятых мер:
- введение «периода охлаждения» при оформлении кредитов,
- обязательное личное присутствие при первом займе,
- усиление антифрод-контроля.
Изменения в сфере связи
Существенные нововведения коснулись и телекоммуникационного сектора:
- запрещено использование SIM-боксов,
- внедрена биометрическая регистрация абонентов,
- операторы обязаны блокировать мошеннические звонки.
Кроме того, введена уголовная ответственность за дропперство. С момента вступления в силу статьи 232-1 УК РК зарегистрировано 446 уголовных дел.
Через Антифрод-центр при Национальный банк Республики Казахстан уже заблокировано 2,8 млрд тенге, связанных с мошенническими операциями.
Новые угрозы и технологии
Отдельное внимание уделено преступлениям в сфере цифровых активов, включая хищения криптовалют и массовые мошеннические звонки через виртуальные каналы связи.
В структуре Комитета по правовой статистике и специальным учётам создан Центр прогнозирования преступных угроз. С 18 апреля 2026 года за ведомством закреплена новая функция — аналитика и выработка рекомендаций для госорганов.
Анализ показал, что значительная часть мошеннических звонков теперь осуществляется через мессенджеры, прежде всего WhatsApp.
Выявлено 18 новых киберугроз, среди которых:
- использование SMS-бластеров для массовых рассылок,
- фишинговые атаки и дипфейк-технологии,
- подменные номера и незарегистрированные SIM-карты.
Отмечено, что 4 апреля 2026 года в Казахстане впервые был раскрыт случай применения SMS-бластера.
Акцент на профилактику
Участники заседания подчеркнули важность межведомственного взаимодействия и повышения квалификации сотрудников в сфере кибербезопасности.
В завершение Берик Асылов отметил необходимость усиления разъяснительной работы среди населения, а также повышения ответственности финансовых организаций, операторов связи и онлайн-платформ за защиту пользователей.
Итог
По итогам заседания отмечено, что борьба с киберпреступностью требует не только технологических решений, но и повышения цифровой грамотности граждан. Реализация принципа «Закон и порядок» сопровождается масштабной информационной кампанией, направленной на формирование навыков противодействия современным киберугрозам.
