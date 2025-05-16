Полицейские задержали 35-летнего мужчину, у которого обнаружили более килограмма мефедрона.

Оперативники отдела по борьбе с наркопреступностью провели обыски в его доме, машине, на дачном участке, а также личный досмотр.

В результате, в незаконный оборот не допущено 2 тысячи разовых доз наркотиков, которые он в последующем хотел сбыть.

Экспертиза подтвердила: это мефедрон, весом более 1 килограмма.

Расследование ведётся по статье, предусматривающей ответственность за незаконное хранение наркотиков в особо крупном размере с целью сбыта (ст.297 ч.3 п.3 УК). В рамках дела сотрудники устанавливают «канал поставки» такой крупной партии.

С начала года в Костанайской области из незаконного оборота изъяли 76,3 кг килограммов наркотиков, из них 2,2 килограмма — синтетические вещества.

Полицейские напоминают: за хранение, сбыт и производство наркотиков предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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