Километр стоит 914 миллионов. Аким Костаная сообщил из чего сложилась стоимость новой дороги

Аким Костаная Марат Жундубаев сегодня на аппаратном совещании обратил внимание руководства ЖКХ Костаная на сообщение о новой дороге, которое бурно в соцсетях обсуждают горожане.

«Плохо, что Вы не реагируете. Дайте пояснение. Раз Вы видите реакцию людей, дайте пояснение. Люди пишут, что километр дороги стоит миллиард тенге. Люди охают, ахают, сопоставляют еще с чем-то, но надо же правильно реагировать, расписывать, в первую очередь, Вы должны, как руководитель ЖКХ, почему этим должен я заниматься? Мой пресс-секретарь тоже… молчим сидим. Здесь СМИ и я хочу дать разъяснение. Дорога 914 миллионов стоит. Из чего она состоит? Во-первых, она прошла госэкпсертизу. Соответственно КТЖ дало добро. 1,1 километр ширина 8 метров, две полосы дорожного движения, тротуар, велосипедная дорожка, светофоры, семафоры, переезды. Оттуда НДС 141 миллион тенге, 400 миллионов тенге — это дорога, остальное потрачено на перенос сетей, газовых, электрических, плюс освещение, сам проект сложный. Вы должны понимать, чтобы люди не волновались, можно было объяснить», — заключил глава Костаная.

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