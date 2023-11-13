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Километр стоит 914 миллионов. Аким Костаная сообщил из чего сложилась стоимость новой дороги

Фото акимата Костаная

Аким Костаная Марат Жундубаев сегодня на аппаратном совещании обратил внимание руководства ЖКХ Костаная на сообщение о новой дороге, которое бурно в соцсетях обсуждают горожане. 

Фото акимата Костаная

«Плохо, что Вы не реагируете. Дайте пояснение. Раз Вы видите реакцию людей, дайте пояснение. Люди пишут, что километр дороги стоит миллиард тенге. Люди охают, ахают, сопоставляют еще с чем-то, но надо же правильно реагировать, расписывать, в первую очередь, Вы должны, как руководитель ЖКХ, почему этим должен я заниматься? Мой пресс-секретарь тоже… молчим сидим.  Здесь СМИ и я хочу дать разъяснение.  Дорога 914 миллионов стоит. Из чего она состоит? Во-первых, она прошла госэкпсертизу. Соответственно КТЖ дало добро. 1,1 километр ширина 8 метров, две полосы дорожного движения, тротуар, велосипедная дорожка, светофоры, семафоры, переезды. Оттуда НДС 141 миллион тенге, 400 миллионов тенге — это дорога, остальное потрачено на перенос сетей, газовых, электрических, плюс освещение, сам проект сложный. Вы должны понимать, чтобы люди не волновались, можно было объяснить», — заключил глава Костаная.

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