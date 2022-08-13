Километр в поперечнике: к Земле летит крупный астероид

Крупный астероид движется по направлению к Земле и пролетит на минимальном расстоянии от нее. Несмотря на то, что в поперечнике он может достигать километра, опасности для планеты тело не представляет, передает gazeta.ru

К Земле приближается крупный астероид 162082 (1998 HL1), который пройдет на минимальном расстоянии от нашей планеты в следующую пятницу, 25 октября, в 20.21 мск. О приближении космического тела следует из данных Центра исследования околоземных объектов NASA.

Пока определить точно размеры астероида сложно, ученые дают грубую оценку в 440-990 метров.

Угрозы землянам встреча с астероидом не представляет — в момент максимального сближения с планетой он пролетит на расстоянии 6,2 миллиона километров, что равно более чем 16 расстояниям от Земли до Луны.

Видимая звездная величина его будет равна +12.3, что позволит увидеть тело в небольшие телескопы. По прогнозам астрономов, наблюдать астероид можно будет в любительские телескопы на протяжении пяти ночей по мере его движения по созвездию Треугольника, Овна и Кита.

При этом двигаться на фоне звезд астероид будет со скоростью девять градусов в день. Относящийся к классу потенциально опасных астероидов, 162082 (1998 HL1) в настоящее время имеет блеск 13-й звездной величины. Несмотря на принадлежность к этому типу объектов, в ближайшие несколько десятилетий он не будет представлять угрозу для Земли.

Согласно принятой классификации, астероид относят к классу потенциально опасных, если на определенном участке своей траектории он пересекает орбиту Земли на расстоянии менее 0,05 астрономических единиц (примерно 19,5 расстояний от Земли до Луны) и его диаметр превышает 100—150 метров.

В следующий раз астероид пройдет ближе к Земле, чем в грядущую пятницу, 26 октября 2140 года. В этот день он пролетит на расстоянии 6,18 миллионов километров от нашей планеты.

Обнаружен астероид был в 1998 году в рамках программы Lincoln Near-Earth Asteroid Research (LINEAR) — совместного проекта Военно-воздушных сил США, NASA и Лаборатории Линкольна Массачусетского технологического института. Этот проект был создан для систематического открытия, изучения и отслеживания орбит и характеристик околоземных астероидов.

Астрономы признали его потенциально опасным.

Ранее Европейское космическое агентство (ЕКА) обновило список космических объектов, представляющих для Земли потенциальную угрозу. Особое их внимание обращено к астероиду Апофис размером с четыре футбольных поля. Сейчас он находится на расстоянии более 200 млн км, но в 2029 году приблизится к Земле всего на 30 тыс. км.

По подсчетам исследователей NASA, тротиловый эквивалент взрыва при падении астероида на Землю составил бы 506 мегатонн. Для сравнения, энерговыделение при падении Тунгусского метеорита оценивается в 10-40 Мт, энергия взрыва «Царь-бомбы» — 57-58,6 Мт, взрыв вулкана Кракатау в 1883 году был эквивалентен примерно 200 Мт.

Лидирует же в перечне потенциальных угроз астероид RF12. Критическое сближение этого тела с Землей должно произойти в 2095 году. Вероятность столкновения составит 1 к 16.

А впервые он сблизится с планетой 23 сентября 2022 года, когда пролетит на расстоянии порядка 10 млн км.

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