Кинотеатрам разрешили работать — костанайской оперштаб

Сегодня аким области провел очередное заседание Оперативного штаба по недопущению распространения КВИ.
В ходе заседания штаба были заслушаны
акимы Аулиекольского и Мендыкаринского районов.
Также рассмотрели работу мониторинговых групп.
Кроме того, рассмотрев все внесённые предложения, Штабом принято решение ввести следующие послабления с 15 февраля 2021 года:
1. Разрешить работу парикмахерских, салонов красоты, услуг маникюра, педикюра, косметолога во все дни недели;
2. Разрешить работу ТРЦ, супермаркетов, гипермаркетов, непродовольственных магазинов площадью более 2000 кв.м. с 10 до 23 ч с запретом работы в воскресенье;
3. Разрешить работу объектов общественного питания с 7 до 24 часов, заполняемостью 50%, но не более 30 посадочных мест во все дни недели;
4. Разрешить работу общественного городского транспорта, заполняемостью по числу посадочных мест во все дни недели без ограничении во времени;
5. Разрешить работу крытых спортивно-оздоровительных и фитнесс центров, заполняемостью 30% с 7 до 22 часов во все дни недели;
6. Разрешить репетиции объектам культуры до 30 человек;
7. Разрешить работу театров, кинотеатров, заполняемостью не более 20%;
8. Разрешить работу фудкортов только на вынос и доставку.
Уважаемые жители области, прошу соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы по недопущению распространения КВИ.
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