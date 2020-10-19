Кинотеатры заработают в Казахстане с 26 октября

Работу кинотеатров возобновят в Казахстане с 26 октября, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.
Под председательством премьер-министра Аскара Мамина проведено селекторное заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана.
«С 26 октября возобновить работу кинотеатров с заполняемостью не более 30 процентов, с соблюдением дистанции и масочного режима», — говорится в сообщении.
Сохранится запрет на деятельность детских дошкольных учреждений, бильярдных и компьютерных клубов, развлекательных заведений, банкетных залов, ночных клубов. Продолжит действовать запрет на межобластные пассажирские перевозки и формирование общих вагонов.
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