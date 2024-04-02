Киоск быстрого питания горел в Костанае

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС
Сегодня 05:27 стало известно о пожаре в Костанае по ул.Каирбекова.
По прибытию установлено, что горит киоск быстрого питания «Шаурма №1». Пожар распространился на площади 45 квадратных метров.
«От воздействия температуры пострадали оконные проемы соседнего здания «Asia Mix», однако благодаря оперативному вмешательству пожарных удалось предотвратить более серьезные последствия. Жертв и пострадавших нет. Для установления причин возгорания будет назначена проверка исследовательской испытательной пожарной лаборатории. Силами спасателей специализированной пожарной части №1 пожар ликвидирован в 6:20», -сообщили в пресс-службе РГУ «СП и АСР» ДЧС Костанайской области.
В тушении пожара задействованы 13 человек личного состава и 2 единицы техники.