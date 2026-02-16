Киоски под снос: аким Костаная поручил навести порядок

В Костанае усилят работу по демонтажу неработающих и незаконно установленных торговых объектов. Об этом заявил аким города Марат Жундубаев.
По его словам, в акимат поступают обращения от жителей по поводу нефункционирующих киосков. Глава города поручил профильным отделам — предпринимательства, сельского хозяйства и земельных отношений — провести ревизию и навести порядок.
«Таких киосков быть не должно. Если это хорошие объекты, где действительно ведётся торговля собственной продукцией — это одно. Но многие из них, скорее всего, расположены на самовольно занятых участках», — отметил аким.
Жундубаев подчеркнул, что работу необходимо вести совместно с полицией. Незаконные объекты подлежат вывозу.
Власти намерены очистить город от неиспользуемых и стихийно размещённых торговых точек, чтобы упорядочить городскую среду и освободить общественные пространства.
Порог изъятия повысят: Нацбанк сделал заявление
Дворы без барьеров: в Казахстане убирают незаконные ограждения
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.