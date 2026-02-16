Очереди на футбол: аким Костаная поручил расширить спортзоны

В Костанае планируют расширить спортивную инфраструктуру. Соответствующее поручение дал аким города Марат Жундубаев.

По его словам, действующие футбольные площадки перегружены — жители вынуждены ждать своей очереди, чтобы поиграть. В связи с этим поручено рассмотреть возможность строительства второго футбольного поля.

При этом, как отметил глава города, баскетбольных и волейбольных площадок в городе достаточно, а рядом в ближайшее время появится крупный стадион.

Также рассматривается инициатива частного инвестора по строительству теннисного центра. Аким подчеркнул, что развитие этой территории должно идти в формате полноценного парка — для отдыха, занятий спортом и активного досуга горожан.

Власти намерены создать современное пространство, ориентированное на спорт и комфорт жителей.

