Новая площадка — старые проблемы: жалобы жителей Костаная

Детская площадка в микрорайоне Аэропорт у дома №11/1 вызывает жалобы жителей. По словам председателя ОСИ Зарина Жалекешева, дом был построен в 2023 году для очередников, однако уже тогда игровая зона находилась в неудовлетворительном состоянии.
Как выяснилось, площадку возвёл частный застройщик, и на баланс городского отдела ЖКХ она так и не была передана.
Жители жалуются на травмы детей
По словам Зарины Жалекешевой, жильцы обращались к застройщику, однако получили ответ, что строительство площадки не входило в проект. После этого они направили обращения в акимат.
«У нас есть и поле, которое в ужасном состоянии — дети уже получали травмы. Мы всё это фиксировали и направляли в акимат», — отметила она.
Власти: площадка в очереди на ремонт
В акимате подтвердили, что объект включён в очередь на ремонт. В отделе ЖКХ сообщили, что сейчас в списке на восстановление порядка около 125 игровых зон, включая те, что были установлены совсем недавно.
При этом снести площадку невозможно — она не находится на балансе ведомства. Специалисты не исключают, что к ремонту смогут приступить ближе к концу лета, после выполнения ранее поданных заявок.
Очередь на площадки растёт
Как пояснила специалист отдела ЖКХ Галина Новокшонова, спрос на детские площадки остаётся высоким.
«На сегодня в очереди на установку — около 240 площадок. Только по “Бюджету народного участия” в этом году поступило 89 заявок», — отметила она.
Ответственность лежит и на жителях
В ведомстве подчеркнули, что часть повреждений происходит из-за неаккуратного использования. Жителей просят бережно относиться к игровым зонам и соблюдать правила эксплуатации.
Ранее в городе пытались внедрить практику передачи площадок на баланс ПКСК и ОСИ через меморандумы, однако поддержки со стороны управляющих организаций эта инициатива не получила. Сейчас механизм дорабатывается.
Камеры помогут выявлять нарушителей
С прошлого года на новых площадках начали устанавливать камеры видеонаблюдения, подключённые к ситуационному центру «Айкомек». Это позволяет быстрее выявлять случаи вандализма. Как отмечают специалисты, нередко нарушителями оказываются сами дети, которые используют оборудование не по назначению.
В этом году камеры предусмотрены ещё на 10 новых игровых зонах.
