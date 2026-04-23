Новая площадка — старые проблемы: жалобы жителей Костаная

Детская площадка в микрорайоне Аэропорт у дома №11/1 вызывает жалобы жителей. По словам председателя ОСИ Зарина Жалекешева, дом был построен в 2023 году для очередников, однако уже тогда игровая зона находилась в неудовлетворительном состоянии.

Как выяснилось, площадку возвёл частный застройщик, и на баланс городского отдела ЖКХ она так и не была передана.

Жители жалуются на травмы детей

По словам Зарины Жалекешевой, жильцы обращались к застройщику, однако получили ответ, что строительство площадки не входило в проект. После этого они направили обращения в акимат.

«У нас есть и поле, которое в ужасном состоянии — дети уже получали травмы. Мы всё это фиксировали и направляли в акимат», — отметила она.

Власти: площадка в очереди на ремонт

В акимате подтвердили, что объект включён в очередь на ремонт. В отделе ЖКХ сообщили, что сейчас в списке на восстановление порядка около 125 игровых зон, включая те, что были установлены совсем недавно.

При этом снести площадку невозможно — она не находится на балансе ведомства. Специалисты не исключают, что к ремонту смогут приступить ближе к концу лета, после выполнения ранее поданных заявок.

Очередь на площадки растёт

Как пояснила специалист отдела ЖКХ Галина Новокшонова, спрос на детские площадки остаётся высоким.

«На сегодня в очереди на установку — около 240 площадок. Только по “Бюджету народного участия” в этом году поступило 89 заявок», — отметила она.

Ответственность лежит и на жителях

В ведомстве подчеркнули, что часть повреждений происходит из-за неаккуратного использования. Жителей просят бережно относиться к игровым зонам и соблюдать правила эксплуатации.

Ранее в городе пытались внедрить практику передачи площадок на баланс ПКСК и ОСИ через меморандумы, однако поддержки со стороны управляющих организаций эта инициатива не получила. Сейчас механизм дорабатывается.

Камеры помогут выявлять нарушителей

С прошлого года на новых площадках начали устанавливать камеры видеонаблюдения, подключённые к ситуационному центру «Айкомек». Это позволяет быстрее выявлять случаи вандализма. Как отмечают специалисты, нередко нарушителями оказываются сами дети, которые используют оборудование не по назначению.

В этом году камеры предусмотрены ещё на 10 новых игровых зонах.

Проверки на дорогах: за аптечку и огнетушитель штрафуют водителей В Костанайской области водители активно обсуждают усиленные проверки на дорогах. Речь идёт о наличии в...

Очереди на футбол: аким Костаная поручил расширить спортзоны В Костанае планируют расширить спортивную инфраструктуру. Соответствующее поручение дал аким города Марат Жундубаев. По его...

Киоски под снос: аким Костаная поручил навести порядок В Костанае усилят работу по демонтажу неработающих и незаконно установленных торговых объектов. Об этом заявил...