Проверки на дорогах: за аптечку и огнетушитель штрафуют водителей

В Костанайской области водители активно обсуждают усиленные проверки на дорогах. Речь идёт о наличии в автомобилях обязательных средств безопасности — аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки и светоотражающего жилета. Как сообщают СМИ, подобная практика наблюдается и в других регионах Казахстана.
За разъяснениями журналисты обратились в департамент полиции. В ведомстве подтвердили: проверки проводятся на законных основаниях.
Проверки проходят в рамках ОПМ
По словам старшего госавтоинспектора управления административной полиции Олеся Бабич, сотрудники полиции имеют право останавливать транспортные средства, проверять документы и выявлять нарушения.
«На территории Костанайской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие “Безопасная дорога” с 15 апреля до особого распоряжения», — пояснила она.
Что обязательно должно быть в машине
Полицейские напоминают: каждый водитель обязан иметь базовый набор безопасности:
- аптечку;
- огнетушитель;
- знак аварийной остановки.
Важно, чтобы все элементы были исправны. Просроченная аптечка или пустой огнетушитель приравниваются к их отсутствию.
Какое наказание грозит
Отсутствие обязательных средств безопасности считается нарушением требований по обеспечению безопасности дорожного движения.
Такие случаи подпадают под часть 5 статьи 590 КоАП РК. За это предусмотрен штраф — 5 МРП. В 2026 году это составляет 21 625 тенге.
Жилет — не обязателен, но важен
Светоотражающий жилет не входит в обязательный перечень, однако полицейские рекомендуют иметь его в автомобиле. Он особенно важен при остановке на трассе или выходе из машины в тёмное время суток. Желательно хранить жилет в салоне для быстрого доступа.
Статистика нарушений
За неполные четыре месяца этого года в Костанайской области:
- почти 150 водителей оштрафованы за отсутствие знака аварийной остановки;
- в 165 автомобилях не было аптечки;
- почти в 200 случаях водители не смогли предоставить исправный огнетушитель.
В полиции подчёркивают: наличие и исправность этих средств — это не формальность, а вопрос безопасности на дороге.
