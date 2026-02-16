Проверки на дорогах: за аптечку и огнетушитель штрафуют водителей

— Сегодня, 16:04
В Костанайской области водители активно обсуждают усиленные проверки на дорогах. Речь идёт о наличии в автомобилях обязательных средств безопасности — аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки и светоотражающего жилета. Как сообщают СМИ, подобная практика наблюдается и в других регионах Казахстана.

За разъяснениями журналисты обратились в департамент полиции. В ведомстве подтвердили: проверки проводятся на законных основаниях.

Проверки проходят в рамках ОПМ

По словам старшего госавтоинспектора управления административной полиции Олеся Бабич, сотрудники полиции имеют право останавливать транспортные средства, проверять документы и выявлять нарушения.

«На территории Костанайской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие “Безопасная дорога” с 15 апреля до особого распоряжения», — пояснила она.

Что обязательно должно быть в машине

Полицейские напоминают: каждый водитель обязан иметь базовый набор безопасности:

  • аптечку;
  • огнетушитель;
  • знак аварийной остановки.

Важно, чтобы все элементы были исправны. Просроченная аптечка или пустой огнетушитель приравниваются к их отсутствию.

Какое наказание грозит

Отсутствие обязательных средств безопасности считается нарушением требований по обеспечению безопасности дорожного движения.

Такие случаи подпадают под часть 5 статьи 590 КоАП РК. За это предусмотрен штраф — 5 МРП. В 2026 году это составляет 21 625 тенге.

Жилет — не обязателен, но важен

Светоотражающий жилет не входит в обязательный перечень, однако полицейские рекомендуют иметь его в автомобиле. Он особенно важен при остановке на трассе или выходе из машины в тёмное время суток. Желательно хранить жилет в салоне для быстрого доступа.

Статистика нарушений

За неполные четыре месяца этого года в Костанайской области:

  • почти 150 водителей оштрафованы за отсутствие знака аварийной остановки;
  • в 165 автомобилях не было аптечки;
  • почти в 200 случаях водители не смогли предоставить исправный огнетушитель.

В полиции подчёркивают: наличие и исправность этих средств — это не формальность, а вопрос безопасности на дороге.



