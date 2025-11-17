Порог изъятия повысят: Нацбанк сделал заявление

Национальный банк Казахстана поддерживает идею повышения порогов для изъятия пенсионных накоплений. Об этом на брифинге в Сенате заявила заместитель председателя Национальный банк Республики Казахстан Алия Молдабекова, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Ранее с аналогичным предложением на заседании правительства выступил министр труда и социальной защиты Аскарбек Ертаев.
По словам Молдабековой, вопрос повышения предельных порогов сейчас находится на стадии обсуждения. В работе участвуют Национальный банк, Министерство труда и социальной защиты, а также Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.
Конкретные предложения пока разрабатываются и будут представлены позже. При этом, как отметила спикер, основной подход уже определён: повышение порогов должно укрепить устойчивость финансовой системы и обеспечить гражданам большую защиту при выходе на пенсию.
