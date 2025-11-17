Наценка до 25%: в Казахстане предлагают изменить правила для сельских магазинов

В Казахстане рассматривают возможность увеличить торговую надбавку на социально значимые продукты до 25%. С такой инициативой выступил депутат мажилиса Берик Бейсенгалиев, передаёт LS.
По его словам, действующие ограничения создают серьёзную нагрузку на бизнес, особенно в сельской местности. Предлагается ввести дифференцированную наценку на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) — от 20 до 25% в зависимости от удалённости магазинов от оптовых баз и торговых сетей.
Кроме того, депутат предложил проработать меры поддержки:
— субсидирование транспортных расходов;
— организацию централизованной доставки товаров в отдалённые населённые пункты;
— развитие сети коммунальных рынков для сокращения числа посредников и снижения цен.
Он напомнил, что с 23 декабря 2025 года перечень СЗПТ был расширен с 19 до 31 позиции, а предельная торговая надбавка установлена на уровне 15%. В список вошли, в частности, помидоры, огурцы, яблоки, говядина, фарш, баранина, рыба, молочная продукция, сыр и чай.
По мнению депутата, на практике это привело к снижению рентабельности торговли в сельских магазинах. Из-за удалённости от поставщиков предприниматели несут высокие транспортные расходы и теряют часть товара из-за порчи. В результате многие работают в убыток, сталкиваются с трудностями при обслуживании кредитов, а сам бизнес становится нестабильным.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.