Наценка до 25%: в Казахстане предлагают изменить правила для сельских магазинов

— Сегодня, 09:28
В Казахстане рассматривают возможность увеличить торговую надбавку на социально значимые продукты до 25%. С такой инициативой выступил депутат мажилиса Берик Бейсенгалиев, передаёт LS.

По его словам, действующие ограничения создают серьёзную нагрузку на бизнес, особенно в сельской местности. Предлагается ввести дифференцированную наценку на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) — от 20 до 25% в зависимости от удалённости магазинов от оптовых баз и торговых сетей.

Кроме того, депутат предложил проработать меры поддержки:
— субсидирование транспортных расходов;
— организацию централизованной доставки товаров в отдалённые населённые пункты;
— развитие сети коммунальных рынков для сокращения числа посредников и снижения цен.

Он напомнил, что с 23 декабря 2025 года перечень СЗПТ был расширен с 19 до 31 позиции, а предельная торговая надбавка установлена на уровне 15%. В список вошли, в частности, помидоры, огурцы, яблоки, говядина, фарш, баранина, рыба, молочная продукция, сыр и чай.

По мнению депутата, на практике это привело к снижению рентабельности торговли в сельских магазинах. Из-за удалённости от поставщиков предприниматели несут высокие транспортные расходы и теряют часть товара из-за порчи. В результате многие работают в убыток, сталкиваются с трудностями при обслуживании кредитов, а сам бизнес становится нестабильным.



