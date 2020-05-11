Кипшак Исмагулов — Память о Великой Отечественной войне

Исмагулов Кипшак Исмагулович

Родился 2 мая 1916 года, в селе Наурзум Костанайской области.

В 1933 году окончил школу. В 1939 году окончил педучилище, работал учителем, директором семилетней Наурзумской школы.

В 1942 году Исмагулов попал в артиллерийское училище. Готовился стать офицером. Но здесь недолго пробыл он. Враг рвался к Волге. Сжимались железные клещи вокруг Волгограда. Старшина Кипшак Исмагулов в составе артиллерийского полка в должности командира взвода управления был направлен на фронт.

Воевал: с октября 1942 года по февраль 1943 года, участник Сталинградской битвы. С марта 1943 года в составе 8 Гвардейской армии 3 Украинского фронта.

С июня 1944 года в составе 1 Белорусского фронта, участвовал в освобождении Белоруссии, Польши. Был контужен и дважды ранен. Имеет воинское звание ГВ.СТ. сержант. Воинская часть: 172 гв. ап 79 гв. сд.

Награды: Медаль «За оборону Сталинграда», орден «Отан Соғысы» I и II степеней, орден «Даңқ» II и III степени.

После войны вернулся к мирному труду, к своей любимой профессии, женился и вместе с супругой вырастил шестерых детей.

Ветеран ВОВ.

Скончался 28 марта 1990 года, похоронен в поселок Старый Наурзум, Наурзумского района.

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