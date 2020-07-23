Кислородные концентраторы поступают в Костанайскую область

О поступлениях в Костанайскую область кислородных концентратов в своем Инстаграм-аккаунте сообщил Архимед Мухамбетов.

«Благодаря нашим спонсорам поступают к нам кислородные концентраторы. Только сегодня поступила очередная партия в количестве 70 штук в областную и Костанайскую городскую больницу. Все приборы объемом 10 литров, 1 концентратор обслуживает 2-х человек. Данные приборы позволят пациентам с дыхательной недостаточностью облегчить состояние и получать жизненно важный кислород», — сообщил аким.

Всего же в ближайшее время ожидается поставка ещё более 300 концентраторов.

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