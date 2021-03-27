Китай отправит в Казахстан 3 миллиона доз вакцин от коронавируса

В Казахстане ожидают поставку трех миллионов доз китайской вакцины от коронавируса Sinovac и еще миллиона доз российской вакцины для переболевших COVID-19 «Спутник Лайт». Об этом заявил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент Tengrinews.kz. Кроме того, ведутся переговоры по поставке Pfizer.

«Чтобы было понимание по вакцинам. Сейчас 150 тысяч доз по Казахстану уже доставляется. Думаю, что на следующей неделе появится. Всего 750 тысяч доз уже произведены на заводе в Караганде, они уже есть. Дело техники доставить их до регионов, думаю, в течение недели этот объем будет. Помимо этого, в следующем месяце миллион доз Карагандинский фармзавод выпустит на страну», — рассказал министр, выступая на заседании медицинского сообщества в Алматы.

Также Цой рассказал об импорте вакцин.

«Это будет «Спутник V» отдельный, «Спутник Лайт» — миллион доз, есть уже договоренность с правительством России. И сейчас на подходе уже около трех миллионов Sinovac. То есть эта вакцина тоже заходит. Мы еще с Pfizer переговариваем параллельно», — указал Алексей Цой.

Он уточнил, что миллион доз вакцин в апреле — это минимум для Казахстана, который он анонсировал для осторожности. В целом по плану предоставить вакцины трем миллионам казахстанцев.

«Проблема с вакцинами была у всех государств. Но сейчас мы этот вопрос решим. Апрель уже скоро, и через неделю этот объем появится. На начальном этапе мы вакцину дали осторожно, чтобы население поверило. С осторожностью назначали группы, сначала установили возраст до 60 лет. Теперь население поверило, больше 20 миллионов привито, уже ажиотаж начинается, уже все просят», — поделился министр.

Он также добавил, что в апреле Министерство здравоохранения запустит онлайн-счетчики вакцинированных, где будет ежесуточно обновляться информация о количестве доступных вакцин и числе вакцинированных.

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