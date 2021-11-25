Китайский гороскоп на 2022 год: что ждет каждый знак восточного календаря

Бык

Год будет очень богат на события и новые идеи. Особенно активным он окажется для тех Быков, которые занимаются бизнесом. На вас посыплются предложения, которые вполне могут вскружить голову.

Но не хватайтесь за все подряд, иначе вас не будет ждать ничего, кроме растерянности. Правильно расставьте приоритеты и выберете те направления деятельности, которые покажутся вам наиболее перспективными.

Год не обещает каких-либо перемен в финансовой сфере — все будет держаться на том же уровне, что и в предыдущем году.

Зато романтическая сфера обещает массу интересных возможностей. Не исключено, что вы найдете вторую половинку, а если уже нашли, то есть смысл задуматься о браке. Союз с большой вероятностью будет очень прочным и счастливым.

Тигр

Тигра ждет очень яркий и насыщенный год! Вы обретете силу, уверенность, энергию. У вас будет достаточно ресурсов для того, чтобы реализовать какие-то свои старые задумки. Не упустите шанс!

Вам предстоит время триумфов, если вы будете достаточно энергичны и инициативны. Именно сейчас вы сможете заняться построением собственного будущего. Вы закладываете фундамент на двенадцать лет вперед. И только от вас будет зависеть то, что произойдет с вами в последующие годы

На что стоит обратить особое внимание — это траты. Будьте осторожны в расходах, чтобы ни в коем случае не оказаться в безденежном положении. Очень может быть, что наступит время, когда вам приходятся дополнительные финансовые ресурсы.

Кот (Кролик)

Вам предстоит неоднозначный год. Иногда вы сможете ощутить себя на волне удачи и достигать успех за успехом, но в другое время вы столкнетесь с препятствиями. Не опускайте руки и ищите новые подходы для того, чтобы справиться с любыми неприятностями.

Не пренебрегайте помощью людей, которые вас окружают. Вы сможете в любой ситуации обрести единомышленников, которые охотно поддержат вас в затруднительных для вас ситуациях.

Для привлечения на свою сторону этих самых людей вам потребуется задействовать свои ораторские способности, которые, к слову, у вас окажутся весьма внушительными. Вы сумеете убедить людей во всем, что захотите.

В финансовом плане вас ждет непостоянство, потому постарайтесь всегда иметь некоторую сумму, которая может при возникновении непредвиденных обстоятельств стать для вас финансовой подушкой.

Дракон

Наступающий год потребует от вас особой активности. Возникнет очень много дел, в которых вы сможете проявить себя. Если начать лениться, то Тигр найдет способ подстегнуть вас для дальнейших действий.

При этом Тигр не приветствует пустую суету со стороны Драконов. Ваши действия должны быть максимально конкретными. Ставьте себе четкие цели, стремитесь к ним, находите решения. И тогда вы получите поддержку Хозяина 2022 года.

Уже с первого месяца года Тигра вы сможете ощутить прилив финансов в свою жизнь, но они не будут даваться вам даром. Если желаете получать высокий доход, придется проявить предприимчивость и действовать максимально инициативно.

Особое внимание следует уделить здоровью. Все дело в том, что сейчас велики шансы победить хронические недуги и улучшить уровень физического развития.

Змея

Змея и Тигр находятся в непростых взаимоотношениях. Тигр предпочитает быть простым наблюдателем и не влиять напрямую на течение жизни Змеи.

Это говорит о том, что сейчас вы сами можете предопределить течение своей жизни. Змеям предоставлено максимальное разнообразие путей и возможностей, из которых можно выбрать самые оптимальные и интересные для себя варианты.

Особого успеха Змеи могут достичь в русле творческого самовыражения, духовных наук и освоение новых знаний. Спортивные успехи тоже возможны.

Романтическая сфера для вас очень важна. Она даст эмоциональную поддержку и принесет в жизнь удовольствие.

Лошадь

Лошади ощутят в себе огромное количество энергии для того, чтобы осуществить задуманные планы.

Все могло бы получиться, если бы вы действовали где-нибудь в вакууме. Но проблема заключается в том, что вас окружают люди. Кто-то обязательно совершит ошибку, которая повлияет на результат.

Лучше всего на текущий момент не браться за общие дела, а сосредоточиться на саморазвитии. Если же все же приходится с кем-то сотрудничать, то занизьте ожидания от результата, чтобы не разочароваться.

Наиболее перспективной для вас окажется духовная сфера жизни. Развивайтесь в этом направлении — и обретете внутреннюю гармонию.

Коза

Козы будут иметь большие проблемы из-за своей эмоциональности. Импульсивные решения и конфликтное поведение приведут к тому, что вы будете терять взаимопонимание с окружающими, что приведет к новым проблемам.

Но в то же время у вас довольно велики перспективы повышения, если будете добросовестно трудиться.

В материальном плане тоже может быть успех.

Романтическое русло неоднозначно. Если вы хотите взаимной и счастливой любви, то вам потребуется быть готовыми меняться ради своей половинки. Если справитесь, то все будет благополучно.

Не забывайте о том, что в затруднительных ситуациях вам всегда стоит пообщаться с близкими людьми. Они поддержат и дадут правильный совет.

Обезьяна

Вы будете окружены огромным количеством ресурсов. Деньги, знакомства, творческие идеи и инструменты для их воплощения — все это окажется доступно вам. Казалось бы, можно брать и действовать.

Но есть одна проблема. Она заключается в том, что вы можете неверно рассудить о том, как же распорядиться имеющимися ресурсами. Поэтому ни в коем случае не торопитесь. Действуйте взвешенно и отдавайте себе отчет в том, что и для какой цели вам пригодится.

Также постарайтесь не проявлять излишнюю эмоциональность, чтобы не иметь проблем в романтической сфере.

Петух

Год Тигра окажется для вас весьма благоприятным. Успех и удача будут на вашей стороне. Обстоятельства будут складываться в вашу пользу. Однако не следует все возлагать на волю случая.

Если вы сами не будете проявлять достаточную предприимчивость, то все бонусы от высших сил окажутся для вас бесполезными.

Особенно стоит направить внимание в финансовое русло. Здесь вас ждут немалые успехи. Достаточно просто вдумчиво подойти к вопросу о том, как распорядиться имеющимся капиталом.

Собака

Возможно, вы пожелаете быть в центре внимания и принимать важные для своей жизни вопросы. Но удовлетворить эти потребности вряд ли удастся. Вся сложность в том, что сейчас вам будет особенно тяжело справляться с делами самостоятельно.

Не пренебрегайте чужой помощью. Коллективная деятельность сейчас приведет к наибольшим успехам.

Чаще обращайте внимание на свое настроение. Чем более оптимистично вы будете держаться, тем более позитивные события будут окружать вас в течение этого года.

Свинья (Кабан)

Это год изобилия и успеха. Чтобы не получить в его течение желаемых результатов — это еще нужно умудриться!

Старайтесь реализовывать любые, даже самые смелые замыслы, которые приходят к вам в голову. Не откладывайте идеи на потом, потому что у вас есть только одно время — здесь и сейчас.

Год дает вам возможности достичь успеха в творчестве, развиться в профессиональных навыках, пойти вверх по карьерной лестнице, добиться финансового благополучия и иметь успехи в любви.

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