Китайский гороскоп на 2022 год: что ждет каждый знак восточного календаря

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2022 год — это год Водяного Тигра. Тигр — активный зверь, а потому от всех представителей китайского гороскопа он будет требовать инициативности. Те, кто проявит себя пассивно, рискуют упустить шанс на успех во многих делах.
В то же время Тигр — животное мудрое, упорно и предусмотрительное. Делайте ставку на эти качества — и год принесет вам множество щедрых даров.
Но не стоит рассчитывать, что у кого-то год сложится однозначно плохим или однозначно хорошим. Тигр полосат, а следовательно, нас ждут разноплановые сюрпризы, от реакции на которые сильно будет зависеть развитие событий.
Крыса
Крысы, вам лучше не браться в новом году за начинания! Особенно будьте осторожны по части начинаний, связанных с рисками. С большой вероятностью успеха в подобных делах вы не достигните.
Гораздо разумнее сейчас будет заниматься продолжением тех дел, за реализацию которых вы уже успели взяться. В их случае Тигр обязательно окажет вам поддержку, посодействовав вашему успеху.
Наиболее благоприятно для вас в этом году все сложится в плане романтики. Будьте готовы к новым знакомствам, которые с большой вероятностью смогут развиться в нечто очень приятное для вас. Главное — не будьте слишком придирчивы ко второй половинке, потому что в действительности вам не за что ее будет упрекнуть.
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