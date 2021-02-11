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Китайский новый год наступает! Как загадать желание?

gazeta.ru

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Перед праздником обязательно наведите порядок дома. Приберитесь, вытрите пыль, помойте полы и протрите все поверхности водой с солью. Так вы уберете весь негатив из дома. Выкиньте хлам. Напишите на старых вещах все, от чего хотите избавить свою жизнь (безденежье, проблемы, лишний вес, обиды и т.д.) и выбросите их, пишет mywishbook.ru

В Китае накануне праздника каждая семья тщательно убирает свое жилье, считая, что таким образом очищает свою жизнь от неудач и освобождает место для счастья.

На входную дверь обязательно вешаются разноцветные ленточки. Их должно быть пять штук. Они символизируют успех в пяти основных жизненных сферах: семейной, деловой, финансовой, любовной и в сфере здоровья.

Новый год наступает в 00:03 по Московскому времени.

За несколько часов до праздника не нужно ничего резать. В первый день после праздника также стоит избегать всех режущих предметов и ни в коем случае ничего на себе не обрезать, иначе можете отрезать удачу на весь год.

Не ругайтесь в праздничный день, никого не обижайте и не обижайтесь сами, чтобы не привлечь к себе злых духов, которые испортят весь год.

Все 2 недели нельзя ругаться и негативить, нельзя брать в долг и давать в долг, нельзя злиться и держать обиды, думать о плохом.

Потому что все то, что вы транслируете в этот период увеличивается в несколько раз!

Зажгите свечи, гирлянды, фонари и откройте окна. Таким образом вы отпугнете от своего дома негатив и злых духов и позволите войти добрым.

Слово, которое услышите от первого встретившегося человека, подскажет вам, чего ждать в наступившем году.

12 февраля нужно делать свою карту желаний, если она уже готова, ещё раз активируйте её. Карту желаний лучше всего делать в период с 12 по 26 февраля.

Отличное время для изготовления денежных домиков и денежных ковриков!

Привлекаем богатство и удачу

12 февраля в 00:03 нужно взять 9 апельсинов. Выберите самые красивые и прямо с порога закатите их все в свою квартиру или дом. Если стесняетесь домашних, то закатите с порога в свою комнату.

Сначала закатываете апельсины, потом заходите сами.

Выполнять технику нужно с ощущением счастья, проговаривая следующие слова : «Да пребудет изобилие и процветание в моем доме!»

Повторяем слова не менее 3-х раз, представляя при этом, как удача, счастье и изобилие наполняют ваш дом и вашу жизнь.

Апельсины должны пролежать целый день — 3 дня, а потом можно их съесть, можно подарить другу или близкому человеку.

Девять — число богатства, благополучия, счастья. Когда будете делать эту технику, представьте, как вы наполняете свою жизнь богатством, изобилием, удачей.

Даря кому-то апельсин, вы дарите близким изобилие и счастье. Эта техника привлечёт вам богатство, успех, удачу на весь год.

Внимание! Апельсины нежелательно заносить в дом до наступления Нового года. Только в 00:03 можно их вкатить в дом, квартиру и т.д.

Можно их до этого момента оставить в машине или возле входной двери.

Загадываем желания в Китайский Новый год

После 00:03 нужно взять красную бумагу и написать 8 своих желаний. Список кладём под подушку. Скорее всего, ночью вам приснится идея или способ, как действовать, чтобы желания исполнились. Список потом кладём под холодильник.

В ночь с 11 на 12 февраля можно развесить 8 красных шаров по дому и к ниточкам привязать красные бумажечки с надписями “богатство”, “успех”, “любовь”, “здоровье”, “счастье”, а также написать про другие желания, например, про желаемый дом, квартиру, удачу, любимое дело, рождение ребёнка. Все, что хотите иметь. Пусть шары висят 3 дня, потом бумажечки можно сжечь с благодарностью, что все исполнится, если шарики гелиевые, можно попробовать отпустить в небо вместе с записками.

Увеличиваем доходы

На маленькой красной бумажечке напишите желаемую сумму: «Я получаю ….. сумму, Я богат(а) и очень успешен(на). Да будет так!”

Прошепчите: “Я получаю эти деньги самым наилучшим образом для меня и во благо всем. Это деньги для меня, они мои”.

Положите листик в кошелёчек, носите, пока желание не исполнится. Потом сожгите с благодарностью.

А еще 12 февраля нужно поставить дома тарелочку, вазу с 8 мандаринами. Представьте, что эта чаша — чаша богатства и изобилия. Через сутки можно съесть свои мандаринки, представляя себя счастливым, богатым, радостным.

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