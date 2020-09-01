Классный час вместо линейки, поздравления в режиме онлайн. Как в Костанае прошел День знаний?

День знаний в режиме онлайн. Сегодня во всех школах области вместо торжественных линеек, посвященных Дню знаний, прошли классные часы. Ученики старших классов встретились с педагогами в видеоконференции и приняли поздравления. А вот те кто будет учиться в дежурных классах уже сегодня посетили учебные заведения и познакомились с новыми правилами, такими как утренний фильтр, обработка рук и кварцевание, сообщает alau.kz

Обычно утром, 1 сентября, по городу тут и там можно было встретить нарядных школьников. Мальчиков в костюмах и белых рубашках, девочек с бантиками на голове. Сегодня же с цветами в руках к школам направлялись только ученики начальных классов. Это те дети, кто начнет учебный год в дежурных группах. Для них не было торжественных линеек, но вместо этого по всей области проходили классные часы.

«Это во-первых, связано с возрастными особенностями наших младшеклассников и у них как раз сейчас формируются учебные навыки, навыки самостоятельной работы, навыки самоорганизации. В связи с этим в начальных классах именно в очном формате. Увидеть воочию своего первого учителя, это касательно первоклассников»,- говорит директор школы-лицея №1 отдела образования акимата Костаная Сания Шарипова.

В школе-лицее №1 создано 39 дежурных классов с охватом 462 ребенка. Впервые порог этой школы переступили 186 детей. Почти все из них будут учиться в традиционном формате, поэтому сегодня они смогли встретиться. Но вот чтобы попасть в школу, каждый ребенок прошел фильтр, обработал руки и его проводили в класс. Родители же оставались ждать снаружи.

«Школа на сегодняшний день обеспечена полностью всеми дезсредствами, санитайзерами, бактерицидными лампами как стационарными, так и переносными. Все люди ознакомлены со своими функциональными обязанностями. Кто отвечает за кварцевание по графику, кто отвечает за термометрию, санитарную обработку рук»,- пояснила Сания Шарипова.

Все классные часы были поделены на несколько потоков, чтобы не было столпотворения. Ровно 40 минут предназначалось для знакомства с классным руководителем, небольшого урока. После этого каждый кабинет обрабатывался для следующего потока. Таким образом первый учебный день был распланирован почти до двух часов дня. Кстати, каждому первокласснику вручили подарки, книгу от имени первого Президента Нурсултана Назарбаева, пряник с поздравлением и шарик.

«Я очень хотела пойти в школу. Мне понравилось в школе, мне понравился учитель»,- поделилась ученица 1 класса школы-лицея №1 отдела образования акимата Костаная Дарья Баранова.

«Сегодня я поступил в первый класс и это было интересно. Первый урок и первый звонок. Ну мне понравилось. Оказывается это просто, а раньше я этого не знал. Я немножко уже вырос, я начал свою новую жизнь»,- говорит ученик 1 класса школы-лицея №1 отдела образования акимата Костаная Роман Хабибулин.

Ученики старших классов школы-лицея со своими учителями сегодня тоже встретились, правда дистанционно. В уже привычной зум- конференции. Но чтобы и для них сделать этот день приятнее, было подготовлено видеопоздравление от директора и первоклассников. Первый звонок в этом учебном году школьники тоже услышали. Но и он был записан заранее.

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