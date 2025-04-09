«Клещей стало вдвое больше: в Казахстане уже около 10 тысяч обращений к врачам».

В Министерстве здравоохранения Казахстана опровергли информацию о дефиците иммуноглобулина, который применяется для профилактики клещевого энцефалита после укусов клещей.
Активность клещей выросла вдвое
Как сообщил вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, в этом году из-за раннего прихода весны и теплой погоды активность клещей оказалась значительно выше прошлогодней.
По его словам, количество клещей в стране выросло примерно в два раза по сравнению с 2025 годом.
Запасы препарата имеются во всех регионах
Вице-министр отметил, что на 2026 год был полностью закуплен запланированный объем иммуноглобулина против клещевого энцефалита — около 70 литров.
По данным Минздрава, препарат имеется во всех регионах страны в достаточном количестве. В тех медицинских организациях, где запасы сокращаются из-за высокого спроса, проводится перераспределение препарата между учреждениями.
За медицинской помощью обратились около 10 тысяч человек
Отвечая на вопросы журналистов, Тимур Султангазиев сообщил, что с начала сезона после укусов клещей за медицинской помощью обратились порядка 10 тысяч человек.
В Министерстве здравоохранения заверяют, что ситуация с обеспечением иммуноглобулином находится под контролем.
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