«Клещей стало вдвое больше: в Казахстане уже около 10 тысяч обращений к врачам».





В Министерстве здравоохранения Казахстана опровергли информацию о дефиците иммуноглобулина, который применяется для профилактики клещевого энцефалита после укусов клещей.

Активность клещей выросла вдвое

Как сообщил вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, в этом году из-за раннего прихода весны и теплой погоды активность клещей оказалась значительно выше прошлогодней.

По его словам, количество клещей в стране выросло примерно в два раза по сравнению с 2025 годом.

Запасы препарата имеются во всех регионах

Вице-министр отметил, что на 2026 год был полностью закуплен запланированный объем иммуноглобулина против клещевого энцефалита — около 70 литров.

По данным Минздрава, препарат имеется во всех регионах страны в достаточном количестве. В тех медицинских организациях, где запасы сокращаются из-за высокого спроса, проводится перераспределение препарата между учреждениями.

За медицинской помощью обратились около 10 тысяч человек

Отвечая на вопросы журналистов, Тимур Султангазиев сообщил, что с начала сезона после укусов клещей за медицинской помощью обратились порядка 10 тысяч человек.

В Министерстве здравоохранения заверяют, что ситуация с обеспечением иммуноглобулином находится под контролем.

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