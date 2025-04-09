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«Клещей стало вдвое больше: в Казахстане уже около 10 тысяч обращений к врачам».

— Сегодня, 15:38
Изображение для новости: «Клещей стало вдвое больше: в Казахстане уже около 10 тысяч обращений к врачам».

pixabay.com


В Министерстве здравоохранения Казахстана опровергли информацию о дефиците иммуноглобулина, который применяется для профилактики клещевого энцефалита после укусов клещей.

Активность клещей выросла вдвое

Как сообщил вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, в этом году из-за раннего прихода весны и теплой погоды активность клещей оказалась значительно выше прошлогодней.

По его словам, количество клещей в стране выросло примерно в два раза по сравнению с 2025 годом.

Запасы препарата имеются во всех регионах

Вице-министр отметил, что на 2026 год был полностью закуплен запланированный объем иммуноглобулина против клещевого энцефалита — около 70 литров.

По данным Минздрава, препарат имеется во всех регионах страны в достаточном количестве. В тех медицинских организациях, где запасы сокращаются из-за высокого спроса, проводится перераспределение препарата между учреждениями.

За медицинской помощью обратились около 10 тысяч человек

Отвечая на вопросы журналистов, Тимур Султангазиев сообщил, что с начала сезона после укусов клещей за медицинской помощью обратились порядка 10 тысяч человек.

В Министерстве здравоохранения заверяют, что ситуация с обеспечением иммуноглобулином находится под контролем.



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