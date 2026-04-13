Клещи атакуют: десятки пострадавших в Костанайской области

С начала апреля в Костанайской области за медицинской помощью после укусов клещей обратились 31 человек, среди них 8 детей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ситуация практически не изменилась — тогда было зарегистрировано лишь на три случая меньше.
По данным специалистов, наибольшее количество пострадавших зафиксировано в Костанае, Рудном и Карабалыкском районе — от 4 до 8 случаев в каждом. В остальных населённых пунктах отмечаются единичные обращения.
Активность клещей — уже не редкость
Как поясняют в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля, ранняя активность клещей связана с погодными условиями и для региона уже стала привычной. Тёплый апрель способствует их быстрому пробуждению, поэтому говорить об аномалии не приходится.
При этом специалисты предупреждают: встретить клеща можно практически везде — в парках, на дачных участках и в лесу. Паразит легко цепляется за одежду, после чего находит место на теле и присасывается незаметно — благодаря обезболивающим веществам в слюне.
Риск инфекций остаётся
Клещи могут быть переносчиками опасных заболеваний, в том числе энцефалита, который поражает центральную нервную систему. Однако Костанайская область уже много лет не считается эндемичной по этому заболеванию — случаи не регистрируются, поэтому вакцинация в регионе не проводится.
Как защититься от укусов
Медики подчёркивают: главное — не допустить укуса. Для этого при выезде на природу рекомендуется носить закрытую одежду — с длинными рукавами, заправлять брюки в носки, а также использовать головные уборы. Лучше выбирать светлую одежду — на ней легче заметить клеща.
После возвращения с природы специалисты советуют обязательно осматривать себя и детей. Если же клещ уже присосался, удалять его самостоятельно не рекомендуется — лучше обратиться в травмпункт, где помощь окажут специалисты.
Соблюдение этих простых правил поможет снизить риск укуса и сохранить здоровье.
