Клещи кусают жителей Костанайской области. Треть из пострадавших — дети

С наступлением теплых дней, традиционно, становятся активными клещи.

С начала этого сезона от укусов пострадало уже 148 человек, треть из них дети. Специалисты эти цифры высокими не считают, говорят, что в прошлом году за мед помощью за аналогичный период обратилось 150 человек укушенных клещами. Однако цифра может и измениться, потому что активными кровососущие паразиты будут еще достаточно долго.

«Как только снег сходит и оптимальная температурой для клещей является это температура плюс десять. Это примерно с апреля месяца по июнь, потом с августа по октябрь, это тот период когда не сильно жарко и не сильно холодно, идет активность клещей. Люди начинают выезжать на природу и естественно в этот период идет активность клещей, то есть клещи активно нападают на людей. Нам приносят бывает по 2-3 клеща в неделю. Но в данный момент мы пока не выявили ничего», — говорит заведующая лабораторией особо опасных инфекций национального центра экспертизы Шынгыс Ерденов.

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Национальный центр экспертизы исследует не только клещей, которых приносят люди. Специалисты специально собирают паразитов, чтобы изучить, являются ли они переносчиками каких-либо опасных заболеваний. В департаменте санэпидконтроля говорят, опасаться костанайцам пока нечего.

«Эпидобстановка спокойная. Порядка пяти лет назад у нас был зарегистрирован случай клещевого энцефалита у жителя Аулиекольского района, но это был завозной случай. Его клещ укусил на территории РФ, где он работал на заготовке леса. Там он его укусил, там он был снят, он получил 1 дозу иммуноглобулина и в дальнейшем он перестал обращаться за медпомощью и поэтому он заболел»,- говорит заместитель руководителя департамента СЭК по Костанайской области Гулим Досумова.

Если встреча с клещом для вас закончилась укусом, то помощь можно получить в травмпункте. Там клеща помогут правильно извлечь и обработают место укуса. При этом никакой специфической профилактики или вакцинации предлагать не будут.

«После укуса клеща проводится опрос, где укусил клещ. Проводил опрос, где укусил клещ. На какой территории и если укус был на территории РФ, то только в таких случаях вводится клещевой иммуноглобулин, только в этих случаях, не во всех», — говорит Гулим Досумова.

Несмотря на спокойную эпидобстановку, специалисты рекомендуют костанайцам мерами защиты в виде отпугивающих средств — спреев или кремов, не пренебрегать. И отправляясь на природу, надевать светлую одежду, на которой можно легко заметить паразита.

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