Клещи проснулись раньше: в Костанайской области фиксируют укусы

В начале апреля жители Костанайской области стали чаще замечать клещей в парках и скверах. Как отмечают специалисты, ранняя активность паразитов для региона уже не редкость — в прошлом году ситуация была аналогичной из-за тёплой погоды.
По словам руководителя управления санэпидконтроля Лисаковска Мурата Тлеубаева, пик активности клещей приходится на апрель–июнь, а второй сезон — на август–сентябрь. В этот период ежегодно проводится лабораторный мониторинг.
Уже более 30 укусов
В Лисаковске уже стартовал первый этап наблюдения: специалисты собрали 150 клещей для исследований. Всего планируется изучить около 400 особей.
За последние две недели в Костанайской области зарегистрировано более 30 случаев укусов, из них шесть — в Лисаковске. При этом, по данным специалистов, случаев заражения опасными инфекциями на данный момент не выявлено.
Опасные ошибки при удалении
Медики предупреждают: самостоятельное удаление клеща может быть опасным. Популярные «народные» методы, например использование масла, только усугубляют ситуацию.
Как поясняют специалисты, при таких действиях клещ начинает задыхаться и может впрыснуть в кровь возможные инфекции, если он заражён.
Когда нужно обращаться к врачу
Даже если клещ удалён, важно следить за состоянием. Насторожить должны покраснение, воспаление, повышение температуры и ухудшение самочувствия.
Врачи рекомендуют после прогулок на природе осматривать тело каждые два часа. При обнаружении клеща лучше не пытаться извлечь его самостоятельно, а как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.
Специалисты подчёркивают: соблюдение простых мер предосторожности поможет избежать серьёзных последствий.
