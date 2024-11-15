Клещи проснулись раньше: в Костанайской области фиксируют укусы

В начале апреля жители Костанайской области стали чаще замечать клещей в парках и скверах. Как отмечают специалисты, ранняя активность паразитов для региона уже не редкость — в прошлом году ситуация была аналогичной из-за тёплой погоды.

По словам руководителя управления санэпидконтроля Лисаковска Мурата Тлеубаева, пик активности клещей приходится на апрель–июнь, а второй сезон — на август–сентябрь. В этот период ежегодно проводится лабораторный мониторинг.

Уже более 30 укусов

В Лисаковске уже стартовал первый этап наблюдения: специалисты собрали 150 клещей для исследований. Всего планируется изучить около 400 особей.

За последние две недели в Костанайской области зарегистрировано более 30 случаев укусов, из них шесть — в Лисаковске. При этом, по данным специалистов, случаев заражения опасными инфекциями на данный момент не выявлено.

Опасные ошибки при удалении

Медики предупреждают: самостоятельное удаление клеща может быть опасным. Популярные «народные» методы, например использование масла, только усугубляют ситуацию.

Как поясняют специалисты, при таких действиях клещ начинает задыхаться и может впрыснуть в кровь возможные инфекции, если он заражён.

Когда нужно обращаться к врачу

Даже если клещ удалён, важно следить за состоянием. Насторожить должны покраснение, воспаление, повышение температуры и ухудшение самочувствия.

Врачи рекомендуют после прогулок на природе осматривать тело каждые два часа. При обнаружении клеща лучше не пытаться извлечь его самостоятельно, а как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Специалисты подчёркивают: соблюдение простых мер предосторожности поможет избежать серьёзных последствий.