Клиенты-школьники. “Одноразки” продавал мужчина в Костанайской области

“Одноразки” продавал мужчина школьникам в Аркалыке, передает Polisia.kz.

Сигнал ювенальным полицейским о том, что ученики приобретают электронные сигареты, поступил от учителей одной из местных школ. Учащиеся покупали “одноразки” через WhatsApp.

Продавец доставлял товар в магазин, расположенный рядом с учебным заведением или же передавал лично в руки школьникам. В ходе совместного рейда 1 декабря ювенальными инспекторами, представителем прокуратуры и преподавателями школы установлен и задержан 23-летний местный житель. У него при себе находилось 72 «одноразки», стоимостью от 2 тысяч до 8 тысяч тенге. В отношении мужчины полицейскими было возбуждено административное производство по ст. 423-1 КоАП РК “Продажа табака и табачных изделий, лицам, не достигшим двадцати одного года”.

Правонарушитель вину признал. Ему вынесен штраф в размере 15 МРП .

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